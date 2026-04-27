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Gestione illecita di rifiuti tra Varese e Arcisate: tre denunciati e sequestri tra capannone e mezzi

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Arcisate hanno individuato un capannone e un’area di circa 800 metri quadrati dove sono stati smaltiti 100 metri cubi di rifiuti depositati senza autorizzazione

carabinieri forestali

Operazione dei Carabinieri Forestali tra Varese e Arcisate, dove è stata scoperta una presunta attività di gestione illecita di rifiuti speciali. Tre persone sono state denunciate al termine di un’indagine che ha portato anche al sequestro di un capannone industriale, di un’area artigianale e di due autocarri utilizzati per il trasporto.

L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Arcisate, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Varese, nell’ambito di un’ispezione delegata dalla Procura. Il blitz ha interessato un capannone ad Arcisate e un’area di circa 800 metri quadrati a Varese.

Durante i controlli sono stati rinvenuti circa 100 metri cubi di rifiuti depositati senza autorizzazione. Tra i materiali presenti elettrodomestici dismessi, materassi, legname, vetro, rottami metallici e componenti di automobili.

Al termine dell’operazione sono scattati i sequestri del capannone, dell’area di stoccaggio e di due mezzi pesanti trovati ancora carichi di rifiuti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre indagati avrebbero operato utilizzando diversi veicoli per la movimentazione delle varie tipologie di materiale.

I tre dovranno ora rispondere, in concorso, del reato di gestione illecita di rifiuti. Come precisato dalle autorità, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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