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Gesuino Corona in carcere a Varese per il delitto di Induno Olona chiede i domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari si è riservato per la decisione. L’avvocato :”È ferito, e ribadisce la versione data al pm: voleva salvare il figlio”

È in attesa di sapere se il giudice per le indagini preliminari di Varese Marcello Buffa gli concederà o meno gli arresti domiciliari chiesti questa mattina, martedì, durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto al carcere dei Miogni.

Gesuino Corona, cinquant’anni, è accusato dell’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne morto per alcune coltellate sferrate nella notte di sabato a Induno. È stato ascoltato per circa tre quarti d’ora dal giudice, alla presenza del Pubblico Ministero Marilina Contaldo che lo aveva interrogato già domenica pomeriggio, a poche ore dal fermo di indiziato di delitto per omicidio. Assistito dagli avvocati Domenico Margariti di Busto Arsizio e Annalisa Abate del foro di Como, l’uomo ha confermato di aver agito per salvare il figlio, Dimitri Corona, che è stato arrestato ieri, lunedì.

«Non sapeva ancora nulla degli arresti», ha spiegato l’avvocato Margariti, è molto provato, ferito e ha chiesto i domiciliari». Resta da chiarire quante fossero con precisione le persone sulla scena quella sera. Le ricostruzioni di Gesuino paiono confuse. Potrebbero esserci state altre persone sull’auto che a notte fonda arrivò in via Porro per il «chiarimento» legato al debito di due-trecento euro che Dimitri aveva nei riguardi di Enzo. Tanto quanto è bastato per innescare la rissa con armi dall’esito fatale.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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