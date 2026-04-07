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Già troppi incendi nel Varesotto e gli svizzeri che fanno benzina in Italia

I fatti del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti

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Torniamo a parlare di incendi con quello di Laveno Mombello finalmente spento e di Elia Del Grande (che nel 1998 sterminò la famiglia) che scappa dalla comunità in cui doveva stare. Parliamo anche del fenomeno inverso del turismo del pieno con gli svizzeri che vengono a farla da noi perchè adesso costa meno e il rischio di innescare una “guerra” per accaparrarsi l’ultimo goccio di benzina.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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