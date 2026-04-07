Già troppi incendi nel Varesotto e gli svizzeri che fanno benzina in Italia
I fatti del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti
Torniamo a parlare di incendi con quello di Laveno Mombello finalmente spento e di Elia Del Grande (che nel 1998 sterminò la famiglia) che scappa dalla comunità in cui doveva stare. Parliamo anche del fenomeno inverso del turismo del pieno con gli svizzeri che vengono a farla da noi perchè adesso costa meno e il rischio di innescare una “guerra” per accaparrarsi l’ultimo goccio di benzina.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.