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Ginevra Negrello oro in Slovenia, Tommaso Gasparoli vince la Coppa Italia Gold

Stagione agli sgoccioli per la Varese Ghiaccio che festeggia alcuni risultati importanti: la campionessa di Lozza si impone nel Triglav Trophy, il giovanissimo conquista il titolo Basic Novice a Feltre

pattinaggio artistico su ghiaccio ginevra negrello triglav trophy 2026

Fine settimana notevole, quello dell’11 e 12 aprile, per la Varese Ghiaccio: la società specializzata nel pattinaggio di figura si è confermata una delle punte di diamante del movimento italiano di questa disciplina, mettendo in pista oltre 40 atleti in tre competizioni diverse con risultati molto importanti.

Iniziamo dalla Slovenia dove era in programma una gara internazionale ISU, il Triglav Trophy di Jesenice, con atlete da tutto il mondo. Nella categoria senior la medaglia d’oro è andata alla più attesa delle varesine, Ginevra Negrello, davanti all’altra azzurra Gioia Fiori. La Varese Ghiaccio ha partecipato con altre tre atlete: Letizia Martegani tra le Junior (18a), Alice Faverio (8a) e Michelle Latini (17a) nelle Advanced Novice. Esecuzioni ottimi e prove di alta qualità per le atlete che sul ghiaccio sloveno hanno concluso la stagione agonistica.

La squadra di fascia Gold ha invece preso parte alla Finale di Coppa Italia di Feltre dove VG ha ottenuto un oro e due argenti: la vittoria è andata a Tommaso Gasparoli tra i Basic Novice che si è quindi laureato campione italiano di categoria; secondi posti invece per Elia Cesarini tra i Pre Novice e Manuel Coco tra gli Advanced Novice a conferma della qualità anche del settore maschile tra i più giovani.

Como infine ha ospitato il Trofeo ASGA, gara di Fascia Bronze a cui hanno partecipato oltre 25 atleti della squadra, dai pulcini (i più piccoli) fino alle ragazze più grandi. Tre i podi conquistati in questa gara con Martina Mirra, Melissa Gussoni e Giorgia De Vitis.

La stagione è agli sgoccioli ma nel prossimo fine settimana c’è la Finale di Coppa Italia di fascia Silver: l‘appuntamento è a Folgaria in provincia di Trento tra il 18 e il 19 aprile mentre nel weekend successivo la Varese Ghiaccio lavorerà anche come organizzatrice per il Trofeo FISG alla Acinque Ice Arena.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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