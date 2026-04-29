Giochi d’acqua, giardini monumentali e meraviglie: a Lainate riapre Villa Visconti Borromeo Litta

Con l’arrivo del primo maggio, riapre ufficialmente la stagione delle visite a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, uno dei gioielli più preziosi del patrimonio storico lombardo. La “villa di delizie“, celebre in tutta Europa per la sua architettura e i suoi scenari mozzafiato, è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori con un’esperienza che unisce arte, storia e un pizzico di divertimento. Il complesso, ideato nel 1585 dal Conte Pirro I Visconti Borromeo, torna a mostrarsi in tutto il suo splendore, offrendo un viaggio nel tempo tra sale affrescate e giardini monumentali dove in primavera esplodono le fioriture di ortensie.

Il Ninfeo e l’ingegneria dei fontanieri

Il vero protagonista della visita resta il Ninfeo, noto anche come Palazzo delle Acque. Considerato l’esempio più importante e significativo del genere, il complesso è una vera rarità: grazie a sofisticati meccanismi idraulici conservati nel tempo, funziona oggi esattamente come nel Cinquecento. Sotto la guida di abili fontanieri, i visitatori potranno rivivere l’emozione dei celebri “scherzi d’acqua”, un sistema di spruzzi improvvisi e automi che secoli fa serviva a stupire e divertire gli ospiti del Conte durante i sontuosi ricevimenti.

Un viaggio tra mosaici e Wunderkammer

Oltre agli spettacoli idraulici, il percorso permette di scoprire la cosiddetta «Wunderkammer», la camera delle meraviglie composta da stanze interamente decorate a mosaico e grotte ricche di sculture. Il Conte Pirro I, ispirandosi alle ville medicee toscane, chiamò a raccolta i migliori artisti dell’epoca per trasformare la proprietà di Lainate in un luogo unico. Tra le firme d’eccezione che hanno contribuito a tanta bellezza figurano l’architetto Martino Bassi e pittori del calibro di Camillo Procaccini e Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone.

Arte e natura tra i palazzi del Cinquecento e Settecento

La visita non si limita però solo alle grotte e alle acque. Il pubblico potrà esplorare le sale affrescate dei palazzi, che attraversano gli stili del Cinquecento e del Settecento, testimoniando il ruolo della villa come crocevia per artisti e intellettuali. A completare l’offerta è il vasto parco storico, una sezione pubblica che incornicia la residenza e permette una passeggiata tra alberi secolari e architetture botaniche di grande pregio. Una meta ideale per la tradizionale gita fuori porta del 1° maggio, dove la bellezza dei marmi si fonde con il verde dei giardini.

(foto dal sito e dalla pagina Facebook di Villa Visconti Borromeo Litta)