Giochi di Prisma, gli studenti di Germignaga e Castelveccana protagonisti delle sfide matematiche

Anche quest’anno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Germignaga e Castelveccana si sono messi alla prova con la matematica, partecipando ai Giochi di Prisma, competizione nazionale organizzata da Mateinitaly con il patrocinio dell’Università di Urbino “Carlo Bo”.

La gara si è svolta il 19 novembre 2025 e ha coinvolto circa 80 studenti dei due plessi, chiamati a risolvere individualmente dieci quesiti basati su logica, intuizione e capacità di ragionamento. I risultati sono stati resi noti al rientro dalle vacanze natalizie, mentre la cerimonia di premiazione si è tenuta il 30 marzo 2026, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i primi tre classificati per ciascuna classe e per ogni plesso, oltre ai migliori studenti nella graduatoria d’istituto.

Per la scuola secondaria di Castelveccana, tra le classi prime si è classificata al primo posto Diana Petrotta Cacace, seguita da Azzurra Tonella e Leonardo Ballerio. Nelle classi seconde ha primeggiato Asia Boldrini, davanti a Davide Simone Enei e Davide Cometti. Tra le classi terze, primo posto per Martino Tonella, seguito da Simone Boldrini e Massimiliano Castiglione.

Alla scuola secondaria di Germignaga, nelle classi prime il podio è stato conquistato da Luca Grimaldi, Davide Grimaldi e Davide Cascione. Nelle classi seconde si è imposto Andrea Parodi, seguito da Lorenzo Barozzi e Bruno Serra. Tra le classi terze, primo posto per Gabriele Orsenigo, davanti a Gabriele Ghidelli e Andrea Cannavacciuoli.

Nella graduatoria complessiva d’istituto, tra le classi prime ha vinto Diana Petrotta Cacace, seguita da Luca Grimaldi e Azzurra Tonella. Per le classi seconde, primo posto per Andrea Parodi, davanti ad Asia Boldrini e Davide Simone Enei. Nelle classi terze si è confermato al primo posto Martino Tonella, seguito da Simone Boldrini e Massimiliano Castiglione.

Durante la premiazione sono state consegnate coppe e medaglie ai vincitori, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della volontà di mettersi in gioco.

Le sfide matematiche non si fermano qui: il prossimo appuntamento sarà con le gare a squadre. Una prima fase eliminatoria interna all’istituto selezionerà i rappresentanti che prenderanno parte al Torneo UNO, in programma a Laveno nel mese di maggio.