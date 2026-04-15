Varese News

Varese Laghi

Giochi di Prisma, gli studenti di Germignaga e Castelveccana protagonisti delle sfide matematiche

Ottanta ragazzi delle scuole medie coinvolti nella competizione nazionale: premiati i migliori, ora si guarda alle gare a squadre di maggio

generica

Anche quest’anno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Germignaga e Castelveccana si sono messi alla prova con la matematica, partecipando ai Giochi di Prisma, competizione nazionale organizzata da Mateinitaly con il patrocinio dell’Università di Urbino “Carlo Bo”.

La gara si è svolta il 19 novembre 2025 e ha coinvolto circa 80 studenti dei due plessi, chiamati a risolvere individualmente dieci quesiti basati su logica, intuizione e capacità di ragionamento. I risultati sono stati resi noti al rientro dalle vacanze natalizie, mentre la cerimonia di premiazione si è tenuta il 30 marzo 2026, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i primi tre classificati per ciascuna classe e per ogni plesso, oltre ai migliori studenti nella graduatoria d’istituto.

Per la scuola secondaria di Castelveccana, tra le classi prime si è classificata al primo posto Diana Petrotta Cacace, seguita da Azzurra Tonella e Leonardo Ballerio. Nelle classi seconde ha primeggiato Asia Boldrini, davanti a Davide Simone Enei e Davide Cometti. Tra le classi terze, primo posto per Martino Tonella, seguito da Simone Boldrini e Massimiliano Castiglione.

Alla scuola secondaria di Germignaga, nelle classi prime il podio è stato conquistato da Luca Grimaldi, Davide Grimaldi e Davide Cascione. Nelle classi seconde si è imposto Andrea Parodi, seguito da Lorenzo Barozzi e Bruno Serra. Tra le classi terze, primo posto per Gabriele Orsenigo, davanti a Gabriele Ghidelli e Andrea Cannavacciuoli.

Nella graduatoria complessiva d’istituto, tra le classi prime ha vinto Diana Petrotta Cacace, seguita da Luca Grimaldi e Azzurra Tonella. Per le classi seconde, primo posto per Andrea Parodi, davanti ad Asia Boldrini e Davide Simone Enei. Nelle classi terze si è confermato al primo posto Martino Tonella, seguito da Simone Boldrini e Massimiliano Castiglione.

Durante la premiazione sono state consegnate coppe e medaglie ai vincitori, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della volontà di mettersi in gioco.

Le sfide matematiche non si fermano qui: il prossimo appuntamento sarà con le gare a squadre. Una prima fase eliminatoria interna all’istituto selezionerà i rappresentanti che prenderanno parte al Torneo UNO, in programma a Laveno nel mese di maggio.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.