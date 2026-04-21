Giochi inclusivi rimossi al Parco Bosisio, l’opposizione di Lonate Pozzolo chiede chiarimenti

La lista di minoranza “Uniti e Liberi” porta in consiglio comunale il tema della rimozione di parte delle attrezzature dell’area giochi inclusiva del Parco Bosisio, uno degli spazi pubblici più centrali e frequentati di Lonate Pozzolo.

Attraverso un’interrogazione rivolta all’amministrazione guidata dal sindaco Carraro, il gruppo consiliare chiede conto della scomparsa di alcune strutture installate nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia.

«Nel corso del 2018 – spiegano da Uniti e Liberi – l’amministrazione da noi guidata aveva partecipato a un bando regionale ottenendo un finanziamento per realizzare un’area giochi inclusiva presso il Parco Bosisio». Un intervento pensato per garantire accessibilità e fruibilità a tutti i bambini, senza barriere, favorendo socializzazione e inclusione.

L’area era stata inaugurata nel maggio 2019, ma negli ultimi mesi, secondo quanto segnalato dalla minoranza, parte delle attrezzature sarebbe stata rimossa. Da qui la richiesta di chiarimenti: «Abbiamo presentato un’interrogazione per avere spiegazioni dall’amministrazione in merito alla loro rimozione».

Nel documento depositato, il gruppo consiliare solleva diversi punti: dalle motivazioni e tempistiche della rimozione, alla natura dell’intervento – se temporaneo o definitivo – fino alla possibilità di una sostituzione con giochi di pari o maggiore livello di inclusività. Viene inoltre chiesto se Regione Lombardia sia stata informata delle modifiche rispetto al progetto originario e se l’attuale stato dell’area rispetti gli obblighi legati al finanziamento ricevuto.

Infine, Uniti e Liberi domanda quali azioni l’amministrazione intenda intraprendere per garantire il pieno ripristino e il mantenimento della funzione inclusiva del parco.

L’interrogazione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, convocato per il 29 aprile.