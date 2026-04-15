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Giornata della Terra, all’Insubria un pomeriggio su biologia e sostenibilità

Il 22 aprile a Varese l’evento del corso magistrale BIOSOS: ricercatori, imprese e studenti a confronto su biodiversità, ambiente e innovazione

generica

Un pomeriggio di confronto e approfondimento sui grandi temi ambientali, in occasione della Giornata della Terra. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle 14 alle 17.30, l’Università degli Studi dell’Insubria ospita a Varese l’incontro “Biologia e sostenibilità: le sfide del futuro iniziano qui”, promosso dal corso di laurea magistrale in Biologia e Sostenibilità (BIOSOS).

L’appuntamento si terrà nell’Aula Magna “Granero-Porati” del Padiglione Lanzavecchia e si propone come un momento di orientamento e divulgazione rivolto a studenti, futuri iscritti, laureati, enti e imprese interessati ai temi della sostenibilità e dell’innovazione ambientale.

Nel corso del pomeriggio, attraverso una serie di brevi interventi, ricercatori, docenti e professionisti affronteranno alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: dalla biodiversità al cambiamento globale, dall’alimentazione sostenibile alla salute, fino alla gestione delle specie invasive e della fauna, passando per l’acquacoltura sostenibile e il ruolo delle imprese nella transizione ecologica.

Il programma si aprirà con una “visual experience” dedicata ai progetti di ricerca, seguita dai saluti istituzionali e dalla presentazione del corso magistrale. Spazio poi ai mini-talk tematici: tra gli interventi, il contributo della Camera di Commercio di Varese sul ruolo delle imprese nel cambiamento, gli approfondimenti su specie invasive e biodiversità animale, fino ai focus su invecchiamento, antropologia e bioarcheologia.

In chiusura, due interventi dedicati all’innovazione sostenibile, dall’acquacoltura ai biostimolanti per l’agricoltura, prima del momento di networking con rinfresco, occasione per incontrare direttamente docenti, ricercatori e studenti del corso.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

La partecipazione è gratuita, previa registrazione A QUESTO LINK, con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming. Un’iniziativa che punta a mostrare, in modo concreto, come biologia, ambiente e innovazione possano contribuire ad affrontare le sfide del futuro, offrendo al contempo nuove opportunità formative e professionali.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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