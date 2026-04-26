Giornata storica a Londra: primo uomo a correre la maratona sotto le due ore
Il keniota Sebastian Sawe ha abbattuto il muro delle due ore nella maratona, diventando il primo atleta nella storia a riuscirci in una gara ufficiale omologata
È successo oggi a Londra, e lo sport non sarà più lo stesso. Il keniota Sebastian Sawe ha abbattuto il muro delle due ore nella maratona, diventando il primo atleta nella storia a riuscirci in una gara ufficiale omologata. Il tempo fermato sul cronometro è 1h59’30”: 42,195 chilometri percorsi a una velocità che sembrava appartenere alla fantascienza.
Il 31enne africano, allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli, ha dominato la London Marathon 2026 dall’inizio alla fine, migliorando di 65 secondi il precedente primato mondiale stabilito nel 2023 a Chicago dal connazionale Kelvin Kiptum. Una prestazione che entra di diritto tra i momenti più grandi nella storia dello sport.
Non era mai accaduto prima in una competizione regolare. Eliud Kipchoge, la leggenda keniana doppio campione olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2021, aveva già corso sotto le due ore nel 2019 — chiudendo in 1h59’40” — ma in una gara costruita ad hoc in condizioni controllate, non omologabile come record ufficiale. Sawe ha invece fatto tutto sul serio, in una grande maratona mondiale, davanti al mondo intero.
E non è stato solo lui a riscrivere i libri di storia. Il podio di Londra 2026 è stato straordinario dall’inizio alla fine: secondo posto per l’etiope Yomif Kejelcha, anch’egli sotto le due ore con il tempo di 1h59’41”, e terzo l’ugandese Jacob Kiplimo in 2h00’28” — un crono che in qualsiasi altro contesto avrebbe dominato le prime pagine.
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