Giovane ciclista investito a Lonate Pozzolo. “Aiutateci a trovare l’investitore fuggito”

Un allenamento in bicicletta che si trasforma in un incubo e un una beffa dopo l’incidente stradale: «Il guidatore dell’auto che l’ha investito se n’è andato», racconta il padre del ragazzo coinvolto.

L’episodio è avvenuto domenica sulla strada che da Lonate porta verso Malpensa ed è stato appunto denunciato pubblicamente dal padre del giovane ciclista vittima dell’incidente (attenzione: la foto è generica e d’archivio).

Il fatto è stato segnalato su una pagina social lonatese, dove l’uomo ha lanciato un appello per rintracciare il responsabile, poi rilanciato anche su altre pagine. Secondo la ricostruzione, il ragazzo stava pedalando con la sua bicicletta da corsa, in fila dietro a un compagno, quando è stato travolto da un’auto proveniente da dietro.

Il racconto: “Si è fermato, poi se n’è andato”

L’impatto è stato violento, come testimoniato dai danni materiali: «Bicicletta mezza distrutta, per fortuna lui incolume», scrive il genitore, sollevato per le condizioni del figlio ma indignato per il comportamento dell’automobilista.

Stando alla testimonianza, il conducente non sarebbe fuggito immediatamente, ma avrebbe avuto un atteggiamento inizialmente ambiguo: «Il guidatore si è fermato a più di 30 metri dall’incidente. Ha chiesto a mio figlio come stava. Appena lui ha cominciato a parlare, questo fenomeno se n’è andato».

Secondo quanto riportato dal padre del ragazzo, l’uomo era alla guida di un Suv Honda di colore grigio o simile.

La ricerca di testimoni

Il mancato scambio dei dati e la fuga repentina hanno spinto la famiglia a muoversi per vie ufficiali. «Speriamo ci siano le telecamere», prosegue il post.

L’appello del padre è rivolto a tutta la comunità e a chiunque si trovasse a passare in quella zona al momento del sinistro, che come detto per fortuna non ha comportato danni fisici per il giovane ciclista ma ha causato un bel danno alla bici.