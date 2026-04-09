Giovani in gara per il 42° Gran Premio di ciclismo Comune di Lonate Ceppino, tappa del Giro provinciale

Domenica 12 aprile la gara valida come seconda tappa del Giro della Provincia di Varese categoria Allievi. L’edizione 2026 assume un valore speciale perché coincide con i 50 anni di attività della società organizzatrice

Lonate Ceppino si prepara a festeggiare mezzo secolo di ciclismo con uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo locale. Domenica 12 aprile torna infatti il Gran Premio Comune di Lonate Ceppino – Industria, Artigianato e Commercio, giunto alla 42esima edizione e inserito come seconda tappa del Giro della Provincia di Varese, categoria Allievi.

Un’edizione che assume un significato ancora più speciale: l’Associazione Sportiva Dilettantistica S.C. Lonate Ceppino nel 2026 celebra infatti i suoi 50 anni di attività, un traguardo importante costruito nel tempo grazie all’impegno di dirigenti, volontari e appassionati.

La corsa di Lonate Ceppino rappresenta da sempre un punto di riferimento per il ciclismo giovanile sul territorio, capace di unire sport e comunità. Anche quest’anno saranno tanti i giovani atleti attesi al via, pronti a confrontarsi in una gara che mette in luce talento e passione.

L’appuntamento è in via Piave, da dove alle 10 ci sarà la partenza. L’arrivo è orevisto per le 11,30 circa.

Questo il percorso della gara, in tutto 60 chilometri:

4 giri: Lonate Ceppino (via Piave / SP2) – Tradate (via Albisetti / SP2, viale Europa / SS233, via Monte San Michele / SP19) – Cairate (via dei Roncacci) – Lonate Ceppino (via Saporiti) – Lonate Ceppino (via Piave / SP2)

3 giri: Lonate Ceppino (via Piave / SP2) – Tradate (via Albisetti / SP2, viale Europa / SS233, via Monte San Michele / SP19) – Cairate (via dei Roncacci, incrocio via Saporiti, viadotto / SP19, via Dante Alighieri, via XX Settembre, discesa via per Lonate / SP2) – Lonate Ceppino (via della Costa, via Piave / SP2)

(immagine dalla pagina FB della Società ciclistica di Busto Garolfo))