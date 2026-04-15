GiovedìBrunello presenta “Le firme degli artisti medioevali”

Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna culturale “GiovedìBrunello”, promossa dall’associazione Artandcharity, un ciclo di sette incontri dedicati alla valorizzazione dell’arte e della cultura come strumenti di crescita e solidarietà.

L’incontro si terrà giovedì 16 aprile alle ore 21:00 presso la Sala Polifunzionale di via Pre 2 a Brunello (VA) e avrà come titolo “Le firme degli artisti medioevali”.

Relatore della serata sarà il prof. Lorenzo Dominioni, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta dell’identità degli artisti nel Medioevo, tra simboli, segni distintivi e prime forme di riconoscimento autoriale.

L’evento è a ingresso gratuito; sarà tuttavia possibile lasciare una libera donazione a sostegno

del progetto “Dopo di Noi”, iniziativa che accompagna giovani con disabilità (18-35 anni) in

un percorso di crescita e autonomia, offrendo strumenti concreti per affrontare il futuro con

maggiore serenità.

La rassegna “GiovedìBrunello” si inserisce nel più ampio impegno di Artandcharity nel promuovere cultura e arte come veicoli di inclusione e sostegno sociale.

Per informazioni è possibile visitare il sito nella sezione “Eventi”, scrivere a info@artandcharity.it o chiamare il n° 3759109010.