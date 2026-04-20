Gli appuntamenti di lunedì su Radio Materia: tornano le 0048, lo sport, la musica e il teatro

Quattro appuntamenti in questo lunedì su Radio Materia con una nuova puntata delle 0048, donne in missione contro il cancro, con lo sport del weekend, poi Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.

13,30 0048 Mission is possible

Nuova puntata della serie podcast realizzato da Stefania, motore del gruppo, e Orlando Mastrillo. L’ospite di questa settimana è Lucy, una donna che ha affrontato con determinazione la paralisi di Bell e un tumore al seno. Nonostante le difficoltà legate alla salute e alla perdita del lavoro come grafica, la protagonista ha trovato nuova linfa vitale unendosi alle 0048, un gruppo di donne che promuove la prevenzione e la rinascita attraverso la condivisione. Lucy racconta come lo sport, l’alimentazione sana e la partecipazione a sfilate di moda siano diventati strumenti essenziali per il suo benessere fisico e mentale.

14,00 La Materia dello Sport

Il nostro Francesco Mazzoleni ripercorrerà gli eventi sportivi principali del weekend, partendo dal primo verdetto di fine anno e cioè la retrocessione della Pro Patria in serie D.

16,30 Soci All Time

Oggi ospitiamo l’associazione Amaltheatro di Angera. Gabriella Roggero ci racconterà le iniziative di arte e teatro immersa nel verde, proposta dall’associazione soprattutto ai più piccoli.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Torniamo a parlare di musica e di libri con Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo, autori del libro “A 45 giri”, la storia della musica rock attraverso i vinili.

18,30 Giornale Radio

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