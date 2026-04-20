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Gli appuntamenti di lunedì su Radio Materia: tornano le 0048, lo sport, la musica e il teatro

Primo appuntamento con la storia di Lucy alle 13,30, poi torniamo in diretta per parlare di sport alle 14, AmalTheatro alle 16,30 e Gianluca Crugnola alle 18

Generico 20 Apr 2026

Quattro appuntamenti in questo lunedì su Radio Materia con una nuova puntata delle 0048, donne in missione contro il cancro, con lo sport del weekend, poi Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.

13,30 0048 Mission is possible

Nuova puntata della serie podcast realizzato da Stefania, motore del gruppo, e Orlando Mastrillo. L’ospite di questa settimana è Lucy, una donna che ha affrontato con determinazione la paralisi di Bell e un tumore al seno. Nonostante le difficoltà legate alla salute e alla perdita del lavoro come grafica, la protagonista ha trovato nuova linfa vitale unendosi alle 0048, un gruppo di donne che promuove la prevenzione e la rinascita attraverso la condivisione. Lucy racconta come lo sport, l’alimentazione sana e la partecipazione a sfilate di moda siano diventati strumenti essenziali per il suo benessere fisico e mentale.

14,00 La Materia dello Sport

Il nostro Francesco Mazzoleni ripercorrerà gli eventi sportivi principali del weekend, partendo dal primo verdetto di fine anno e cioè la retrocessione della Pro Patria in serie D.

16,30 Soci All Time

Oggi ospitiamo l’associazione Amaltheatro di Angera. Gabriella Roggero ci racconterà le iniziative di arte e teatro immersa nel verde, proposta dall’associazione soprattutto ai più piccoli.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Torniamo a parlare di musica e di libri con Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo, autori del libro “A 45 giri”, la storia della musica rock attraverso i vinili.

18,30 Giornale Radio

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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