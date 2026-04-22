Gli Hurricane Saronno lottano a Bologna ma i White Sox vincono 9-1

In terra emiliana il CISV Hurricane Saronno lotta con grinta ma deve arrendersi all’esperienza della corazzata bolognese. Sul diamante dei White Sox di Bologna, i saronnesi hanno mostrato segnali di crescita importanti, nonostante il risultato finale di 9-1 premi i padroni di casa. Una trasferta caratterizzata da un grande fairplay tra le due società e dall’esordio di giovani promesse, che conferma il percorso di maturazione della squadra lombarda dopo la storica vittoria contro Sesto Fiorentino.

Trombini apre le danze ma Bologna prende il largo

L’avvio di gara ha regalato subito una soddisfazione agli ospiti. Grazie a un Fabio Trombini in stato di grazia, capace di farsi valere sulle basi con velocità e precisione, il Saronno ha sbloccato il match portandosi sull’1-0. Tuttavia, la reazione della Fortitudo Bologna White Sox è stata immediata e travolgente: i padroni di casa hanno risposto con 4 punti nella stessa frazione, costruendo mattone dopo mattone il vantaggio fino alla chiusura della partita.

«Il Saronno si è mostrato subito agguerrito – è il commento che arriva dal campo – grazie a un Fabio Trombini capace di rivelarsi imprendibile sulle basi e di siglare il primo punto». Nonostante il muro difensivo eretto dai bolognesi Napoli e Fatty, che ha vanificato i tentativi del capitano Max Neto e dei gemelli Mirco e Luca Difrancescantonio, i lombardi non hanno mai smesso di lottare.

Spazio ai giovani e nuovi esordi per gli Hurricane

Il match è servito per testare il valore dei nuovi innesti in casa Saronno. Oltre alla conferma del titolare Giuseppe Rosafio, hanno brillato le prestazioni della matricola classe 2008 Daniele Cammarota, autore di una prova solida sia in attacco che in difesa. Applausi scroscianti sono arrivati anche per Nicola Galli, di Rovello Porro, che ha debuttato ufficialmente sperimentando il brivido della casa base al suo primo turno di battuta.

L’unica nota amara, oltre al punteggio, è stata l’assenza temporanea di Roberto Sirio, elemento cardine della formazione. Resta però la soddisfazione per una prestazione che, al di là del passivo, ha mostrato carattere e un ampio impiego di esordienti pronti a crescere.

Domenica a Saronno arrivano i campioni d’Italia

Non c’è tempo per recriminare perché il calendario mette subito il CSV Hurricane Saronno davanti a una sfida titanica. Domenica 26 aprile, sul diamante rinnovato del centro comunale di via Ungaretti, arriverà la Leonessa Brescia, squadra blasonata e fresca vincitrice dello scudetto 2025.

L’appuntamento per tutti gli appassionati e i nuovi tifosi è fissato per le ore 11:00. Sarà un’occasione imperdibile per sostenere la squadra di casa nel tentativo di arginare i campioni d’Italia e continuare il processo di crescita in questo impegnativo campionato nazionale.