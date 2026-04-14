Gli internati militari italiani nei lager nazisti, i soldati che dissero no a Hitler

Una serata di memoria e approfondimento storico dedicata a una delle pagine più drammatiche del Novecento, il sacrificio dei soldati che non vollero giurare fedeltà a Hitler e alla illegittima Repubblica di Salò. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21, alla Biblioteca Capitolare di via Don Minzoni 1 a Busto Arsizio, verrà riproposta la presentazione del libro “Gli internati militari italiani di Busto Arsizio nei lager nazisti” di Antonella Rabolini ed Ernesto Speroni. (Soldati italiani fatti prigionieri dai tedeschi a Corfù. Foto di propaganda di guerra nazista proveniente dal “Deutsches Bundesarchiv”, settembre/ottobre 1943)

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare insieme alle associazioni partigiane cittadine Fivl e Anpi, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Un momento di riflessione su una vicenda che ha segnato profondamente molte famiglie del territorio.

La serata sarà anche un’occasione per ricordare il senatore e sindaco emerito Giampietro Rossi, patrocinatore dell’opera, a sette anni dalla prima presentazione del volume. Il libro sarà disponibile per l’acquisto.

Oltre agli autori interverranno Liberto Losa, presidente di Anpi Busto Arsizio, e Marco Torretta, presidente del Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio (aderente alla Fivl, la federazione delle associazioni partigiani cattolici e moderati).

L’ingresso è libero.