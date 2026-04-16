Gli studenti della media Pellico intervistano Vescovi, Ferraiuolo e Ossola

Riuniti in aula magna, i ragazzi delle classi prime della scuola media Pellico nella mattinata del 16 aprile hanno intervistato per oltre un’ora Francesco Vescovi, che con le sue 21 stagioni in maglia Bianco Rossa è il giocatore con maggiori presenze in campionato dei Roosters.

L’incontro ha chiuso un ciclo di tre incontri de “La scuola incontra i campioni”, promossi dall’Istituto comprensivo Varese 2 con grandi personaggi della Pallacanestro Varese.

Tre eventi importanti per la scuola Pellico – che punta ad attivare una curvatura sportiva, come ha ricordato la preside Katia Gargano” – estremamente formativi per gli studenti. «Poter fare domande dirette e ascoltare l’esperienza degli atleti è una grande occasione di crescita per i ragazzi, anche per i valori personali, civici ed emotivi. oltre che sportivi, che li accompagnano», ha spiegato l’insegnante Susanna Padovan – figlia del cestitaRenato Padovan che guidò la Ignis Varese al supo primo scudetto – referente d’Istituto del progetto Varese School Cup U14 2026.

Con queste interviste – le prime due settimana scorsa a Massimo Ferraiuolo, ex cestista e manager della squadra e al mitico Aldo Ossola, bandiera della Ignis Varese – i ragazzi della Pellico parteciperanno all’ultima sfida della seconda edizione della Varese School Cup U14, quella nell’area comunicazione.

Dal Parquet alla scuola

Ferraiuolo ha raccontato ai ragazzi delle classi seconde tanti aspetti anche del dietro le quinte della gestione di una squadra di serie A1. Inclusi i compiti di accoglienza e di accompagnamento, persino nel fare la spesa, degli atleti che arrivano dall’estero e all’inizio sono spaesati in una città che non conoscono.

Aldo Ossola invece è stato intervistato dai ragazzi delle classi terze, regalando alcuni aneddoti personali di un’epoca in cui i grandi campioni di serie A1 dovevano lavorare, oltre che giocare, per poter mantenere la famiglia.

Tempestato da decine di domande dei ragazzi di prima Cecco Vescovi ha raccontato tutto di sé e della sua esperienza. Quella professionale e basata sui dati, incalzato dalle domande dei giornalisti in erba del team comunicazione, preparatissimi sul suo passato, sullo scudetto della stella nel ’99 e sulle presenze in nazionale. E poi anche esperienze personali e curiosità che gli altri studenti presenti all’incontro hanno voluto conoscere, rapportando spesso le proprie esperienze sportive a quelle del grande campione.

Vescovi ha risposto a tutti, raccontando dei primi tiri a canestro in oratorio, poi gli allenamenti alla Robur e il debutto in serie A con la Pallacanestro Varese contro la Virtus Bologna «che era fortissima allora. Avevo 16 anni – ha raccontato – Ho anche segnato i miei primi due punti. Un sogno ad occhi aperti».

Tra i momenti salienti anche il debutto in nazionale, a Praga: «Di quello ricordo anche l’atterraggio dell’aereo in una bufera di neve”.

E poi lo scudetto della stella: «Non partivamo favoriti. Avevo 36 anni, ero tornato nella mia città, non ci pensavo più – Eppure si è creata quest’atmosfera pazzesca, irripetibile. In squadra c’era una grande voglia di migliorarsi tutti assieme. Vittoria dopo vittoria è cresciuta la consapevolezza di poter raggiungere un risultato insperato ed è stata una scintilla, alimentata dalla volontà di tutti e dallo spirito di sacrificio personale a vantaggio della squadra».

Alcune delle domande dei ragazzi della Pellico a Vescovi

. Quale sconfitta pesa di più?

Non so, le sconfitte sono state tante e non piacciono mai, a nessuno. Ma bisogna metterle in conto. Le sconfitte, come gli errori, fanno parte del gioco e della vita. Nessuno arriva a vincere senza commettere errori.

. I genitori erano d’accordo che tu giocassi a pallacanestro?

Sì, i miei genitori mi hanno sempre sostenuto. Andavo a scuola, facevo i compiti – pochissimi – e andavo a giocare. In famiglia mio padre e mio fratello erano canottieri, ma hanno rispettato la mia scelta diversa.

. Hai mai segnato il canestro decisivo?

Sì, un tiro disperato da metà campo allo scadere del tempo.

. Il momento più brutto?

La retrocessione in A2 nei primi anni ’90.

. Hai mai passato una partita in panchina quando invece volevi giocare?

Sì, certo. Quando avevo 31 anni con me in squadra a Varese c’era un croato fortissimo, Komazec, che giocava titolare nel mio stesso ruolo. E io sempre in panchina. Ma allenarmi tutti i giorni con lui è stato fondamentale per me per crescere. Poter osservare i suoi movimenti, capire i suoi tempi. Un buon giocatore deve saper essere una spugna e saper imparare da compagni di squadra e avversari più forti.

. Sei mai stato espulso?

Una volta, forse due. Ero bravo, quanto meno a non farmi vedere. O meglio, sapevo quando fermarmi.

. Ti è capitato che una partita fosse falsata dall’arbitro?

Non è facile arbitrare. Ci avete mai provato? Anche l’arbitro può sbagliare, come tutti. Secondo me quando sbagliano è meglio parlarci e aiutarli. Arrabbiarsi o recriminare non serve a nessuno.

. Gli avversari più forti?

I giocatori NBA, come McAdoo che giocava a Milano. Difficilissimo marcarlo ma anche stimolante. Magari con giocatori così perdi nel confronto ma comunque hai l’opportunità di imparare qualcosa.