Gli studenti delle scuole medie si esibiscono sul palco del Teatro di Varano Borghi

Sabato 16 maggio, le porte del Teatro comunale di Varano Borghi si spalancheranno per accogliere i ragazzi della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo statale G. Leva di Travedona Monate. Gli studenti saliranno sul palco con lo spettacolo Music Concert 2026, un’opera che promette di emozionare, lasciando un segno indelebile nel cuore dei ragazzi e di tutti gli spettatori.

Dietro all’esibizione che andrà in scena sul palco c’è una bellissima storia di dedizione e amore per l’insegnamento, sostenuta dalla dirigente scolastica Ilva Maria Cocchetti. «Il progetto – spiega l’assessore del Comune di Varano Borghi Ramona Caffiero – affonda le sue radici nella straordinaria passione del professor Saverio Schiavoni, stimato insegnante di musica del comprensivo. È stato proprio lui a trasmettere la scintilla creativa agli alunni, trasformando una semplice attività didattica in un grande spettacolo di altissimo livello emotivo».

A guidare il pubblico durante l’evento ci saranno gli stessi professori della scuola, pronti a svestire i panni tradizionali per prestare le loro doti a presentare la serata insieme ai ragazzi. Sarà uno spettacolo a tutto tondo in cui gli studenti canteranno e suoneranno rigorosamente dal vivo.

L’evento vedrà anche la partecipazione straordinaria del sindaco Maurizio Volpi, che per l’occasione salirà sul palco e suonerà insieme ai ragazzi, «a testimonianza – spiega l’amministrazione – del forte legame che unisce l’intera comunità a questa iniziativa».