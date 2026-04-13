Gli studenti di Gazzada si qualificano alle finali nazionali di Bowling & Scuola

L’istituto comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno consegue un altro eccezionale risultato sportivo. Dopo la vittoria della seconda edizione della Varese school cup, conquistata lo scorso 27 marzo, l’istituto ha dominato le finali provinciali del progetto Bowling & scuola.

Il torneo si è giocato a Varese lo scorso giovedì 9 aprile, e l’IC di Gazzada Schianno ha ottenenuto il primo posto sia nella categoria maschile sia in quella femminile, staccando nettamente tutte le altre squadre in gara.

Il team dell’IC di Gazzada, coordinato da Gabriele Martinato – insegnante referente del progetto – con un’emozionante e brillante performance si è qualificato per le finali nazionali, che si terranno a Fano (Pesaro) nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026.

Un appuntamento prestigioso in cui gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.

A rappresentare l’Istituto Comprensivo “Don Cagnola” nella trasferta marchigiana saranno gli alunni: Alessia Dallo, Anna Karol Dellaporta, Beatrice Maino, Oscar Molinari, David Ruocco e Giulio Vedovato. Per loro si apre ora una nuova sfida, che affronteranno con entusiasmo e determinazione con l’obiettivo di confermare, anche a livello nazionale, gli eccellenti risultati ottenuti in ambito provinciale.