Gli studenti di prima media delle Carminati si prendono cura di Lonate Pozzolo

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Caminati di Lonate Pozzolo hanno preso parte alla Giornata del Volontario, vivendo un’esperienza concreta di cittadinanza attiva insieme ai volontari dell’associazione RipuliamoLo.

L’iniziativa si è svolta in una data particolarmente significativa: il 22 aprile, Giornata della Terra, ricorrenza internazionale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. La partecipazione degli studenti si inserisce quindi pienamente nello spirito di questa giornata, trasformando i valori della sostenibilità in azioni concrete.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso iniziato già nel mese di dicembre, quando gli studenti si erano messi in gioco nella realizzazione di pannelli natalizi utilizzando materiali di riciclo. Un progetto che, fin dall’inizio, ha voluto sensibilizzare i ragazzi ai temi del rispetto dell’ambiente, della collaborazione e della cura del bene comune.

L’attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Avis NeAr, Perograno e RipuliamoLo, associazioni del territorio che da tempo promuovono valori importanti come il volontariato e l’impegno civico.

Nelle giornate del 22 e 23 aprile gli alunni si sono impegnati nella pulizia di alcune vie di Lonate Pozzolo, raccogliendo numerosi rifiuti abbandonati. Un gesto semplice ma significativo, che dimostra quanto anche i più giovani possano contribuire in modo concreto a rendere più bello e vivibile il luogo in cui abitano.

Per la scuola questa esperienza ha un forte valore educativo: aiuta infatti a sviluppare il senso di responsabilità civica e collettiva, rafforza la consapevolezza ambientale e permette agli studenti di mettere in pratica, in una situazione reale, quanto affrontato anche durante le attività del programma Life Skills Training.