Cocquio Trevisago
“Gli Under 30 scendono in campo”: lo sport torna protagonista a Cocquio Trevisago
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e curata in prima persona dal consigliere delegato alle politiche giovanili Ivan Paolo Potenzoni nasce con un obiettivo chiaro: utilizzare il gioco come strumento di aggregazione sociale, integrazione ed educazione al rispetto
Il prossimo 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il comune di Cocquio Trevisago si trasformerà in un grande palcoscenico di sport e condivisione. Giunta alla sua V^ Edizione, la manifestazione “Gli Under 30 Scendono in Campo” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per i giovani del territorio.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e curata in prima persona da Ivan Paolo Potenzoni, Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili, nasce con un obiettivo chiaro: utilizzare il gioco come strumento di aggregazione sociale, integrazione ed educazione al rispetto.
Una giornata, due discipline, un unico obiettivo
Il cuore dell’evento batterà presso il Centro Sportivo del Parco dell’Amicizia (Contrada Tagliabò), dove ragazze e ragazzi dai 10 ai 30 anni si sfideranno in tornei di Basket e Calcio.
La giornata sarà strutturata per accogliere tutte le fasce d’età:
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Mattina (ritrovo ore 08:30): Protagonisti i più giovani, con le categorie Esordienti e Under 15 (dai 10 ai 15 anni).
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Pomeriggio (ritrovo ore 14:00): Spazio alla competizione per i ragazzi dai 16 ai 30 anni.
Sport per tutti: partecipazione gratuita
Per l’Amministrazione, lo sport deve essere un diritto accessibile a chiunque. Per questo motivo, la partecipazione è completamente gratuita, eliminando ogni barriera economica per permettere a tutti i giovani di mettersi in gioco.
“Vogliamo celebrare i valori sani dello sport e investire attivamente nel futuro della nostra gioventù,” spiega il Consigliere Potenzoni. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, non solo come atleti ma anche come pubblico, per sostenere i nostri ragazzi.”