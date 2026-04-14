Golasecca celebra il 25 Aprile: la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione
Sabato 25 aprile corteo, commemorazioni e Santa Messa per ricordare i Caduti e i valori della Resistenza. Coinvolte scuole, associazioni e cittadini
Golasecca si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con una cerimonia istituzionale sabato 25 aprile. Il programma prevede un momento di raccoglimento per ricordare insieme, con la partecipazione delle autorità, delle associazioni locali e degli studenti.
La mattinata si apre alle 9:00 con il ritrovo in piazza Libertà. Da qui partirà il corteo che attraverserà alcuni luoghi simbolici del paese.
La prima tappa sarà in vicolo Aspesi, dove verrà deposto un mazzo di fiori alla lapide commemorativa. Il corteo proseguirà poi verso le Scuole Elementari per la cerimonia dell’alzabandiera.
Successivamente i partecipanti raggiungeranno il Cimitero Comunale, dove sarà deposta una corona di alloro al monumento dei Caduti. A seguire è previsto il discorso delle autorità.
Alle ore 10:30 la celebrazione si concluderà con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
Tra i momenti più significativi della giornata, ci sarà il ricordo di Angelo Aspesi, giovane partigiano di Golasecca, morto a soli 18 anni.
Appartenente alla 124ª Brigata Pizio Greca della I Divisione Valsesia, Aspesi perse la vita il 18 aprile 1945 durante un’azione nei pressi della linea ferroviaria Mortara-Vercelli, nel territorio di Nicorvo. Ferito mortalmente durante uno scontro a fuoco con i militari di guardia a un convoglio, morì poco dopo insieme ai suoi compagni.
La sua figura rappresenta ancora oggi un simbolo del sacrificio e dell’impegno dei giovani nella lotta di Liberazione.
Alla cerimonia prenderanno parte diverse realtà del territorio: gli studenti delle scuole di Golasecca, il Corpo Musicale “A. Viotti”, il Gruppo Alpini, la sezione di Somma Lombardo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il gruppo di Protezione Civile e la Pro Loco.
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