Varese News

Sport

Gorillas Varese profumo di playoff: rimonta epica sui Rams Milano

Sotto di 10 punti a 6' dalla fine, i biancorossi ribaltano le sorti dell'incontro e si impongono 30-34 in trasferta restando in lizza per la post-season

gorillas rams football americano 2026

Una partita destinata a restare a lungo nella memoria degli appassionati. I Gorillas Varese conquistano una vittoria pesantissima (30-34) sul campo dei Rams Milano al termine di una sfida ricca di colpi di scena, ribaltamenti di fronte e giocate spettacolari, chiusa con una rocambolesca rimonta nel quarto periodo.

L’avvio è subito elettrico: dopo pochi minuti sono i Gorillas a colpire con Tommaso Giampaolo, ben finalizzato con il punto addizionale di Fabio Ferrari. I Rams rispondono immediatamente con Garotta su corsa, ma Varese non si scompone e torna avanti grazie al touch down di Guido Marabotti, sempre trasformato da Ferrari. Il primo quarto è un botta e risposta continuo, con gli attacchi protagonisti.
Nel secondo periodo arriva però il primo momento chiave della gara: i Rams trovano un intercetto riportato in touchdown da Torti, che riporta in equilibrio il match e manda le squadre all’intervallo in perfetta parità, lasciando presagire una ripresa altrettanto combattuta.

Il terzo quarto si apre con un’altra fiammata dei Gorillas: Giampaolo firma la sua personale “doppietta”, ma è la difesa a prendersi la scena con Gabriele Mancini, autore del blocco dell’extra point avversario riportato fino in end zone per due punti preziosissimi. I Rams non mollano e rispondono con Großkopf, mantenendo la partita apertissima.
Tutto si decide negli ultimi minuti. Milano passa ancora avanti con Di Giorgio e conversione da due punti di Anzani, portandosi in vantaggio nel quarto periodo e mettendo pressione ai varesini che sono sotto di 10 punti a 6 minuti dalla fine. Praticamente una sentenza.
Ma è qui che emerge il carattere dei Gorillas: Fabio Ferrari si carica la squadra sulle spalle e diventa protagonista assoluto del finale: prima accorcia le distanze con un touchdown su Matera, la difesa recupera il pallone, e poi firma la giocata decisiva lanciando nuovamente in end zone un inarrestabile Matera che realizza anche la trasformazione da due punti: Rams 30 – Gorillas 34.

Il fischio finale sancisce una vittoria fondamentale per i biancorossi, che dimostrano cuore, resilienza e grande capacità di reagire nei momenti più difficili. Un successo che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa ai playoff e che conferma la crescita della squadra guidata da coach Will Gaines.
Nel prossimo fine settimana i Gorillas torneranno a giocare tra le mura amiche del Jungle Field per una sfida da non sbagliare contro i Rebels Lugano, fondamentale per continuare la corsa ai playoff. Kickoff fissato in un orario inusuale, le 17:00 di domenica 3 maggio.

Intanto arrivano segnali positivi anche dal settore giovanile: gli Under 15, impegnati nel bowl di Concorezzo, pur uscendo sconfitti contro Skorpions e Daemons, hanno mostrato grande crescita e una determinazione che fa ben sperare per il futuro dei piccoli Gorillas. Anche per loro il prossimo impegno sarà domenica 3 maggio, con la difficile trasferta sul campo della Trieste Flag Academy.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 29 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.