Gorillas Varese profumo di playoff: rimonta epica sui Rams Milano

Una partita destinata a restare a lungo nella memoria degli appassionati. I Gorillas Varese conquistano una vittoria pesantissima (30-34) sul campo dei Rams Milano al termine di una sfida ricca di colpi di scena, ribaltamenti di fronte e giocate spettacolari, chiusa con una rocambolesca rimonta nel quarto periodo.

L’avvio è subito elettrico: dopo pochi minuti sono i Gorillas a colpire con Tommaso Giampaolo, ben finalizzato con il punto addizionale di Fabio Ferrari. I Rams rispondono immediatamente con Garotta su corsa, ma Varese non si scompone e torna avanti grazie al touch down di Guido Marabotti, sempre trasformato da Ferrari. Il primo quarto è un botta e risposta continuo, con gli attacchi protagonisti.

Nel secondo periodo arriva però il primo momento chiave della gara: i Rams trovano un intercetto riportato in touchdown da Torti, che riporta in equilibrio il match e manda le squadre all’intervallo in perfetta parità, lasciando presagire una ripresa altrettanto combattuta.

Il terzo quarto si apre con un’altra fiammata dei Gorillas: Giampaolo firma la sua personale “doppietta”, ma è la difesa a prendersi la scena con Gabriele Mancini, autore del blocco dell’extra point avversario riportato fino in end zone per due punti preziosissimi. I Rams non mollano e rispondono con Großkopf, mantenendo la partita apertissima.

Tutto si decide negli ultimi minuti. Milano passa ancora avanti con Di Giorgio e conversione da due punti di Anzani, portandosi in vantaggio nel quarto periodo e mettendo pressione ai varesini che sono sotto di 10 punti a 6 minuti dalla fine. Praticamente una sentenza.

Ma è qui che emerge il carattere dei Gorillas: Fabio Ferrari si carica la squadra sulle spalle e diventa protagonista assoluto del finale: prima accorcia le distanze con un touchdown su Matera, la difesa recupera il pallone, e poi firma la giocata decisiva lanciando nuovamente in end zone un inarrestabile Matera che realizza anche la trasformazione da due punti: Rams 30 – Gorillas 34.



Il fischio finale sancisce una vittoria fondamentale per i biancorossi, che dimostrano cuore, resilienza e grande capacità di reagire nei momenti più difficili. Un successo che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa ai playoff e che conferma la crescita della squadra guidata da coach Will Gaines.

Nel prossimo fine settimana i Gorillas torneranno a giocare tra le mura amiche del Jungle Field per una sfida da non sbagliare contro i Rebels Lugano, fondamentale per continuare la corsa ai playoff. Kickoff fissato in un orario inusuale, le 17:00 di domenica 3 maggio.



Intanto arrivano segnali positivi anche dal settore giovanile: gli Under 15, impegnati nel bowl di Concorezzo, pur uscendo sconfitti contro Skorpions e Daemons, hanno mostrato grande crescita e una determinazione che fa ben sperare per il futuro dei piccoli Gorillas. Anche per loro il prossimo impegno sarà domenica 3 maggio, con la difficile trasferta sul campo della Trieste Flag Academy.

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