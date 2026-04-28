Gorla Maggiore in festa a San Vitale: tra tradizioni secolari e la riscoperta dell’antica vigna

Una domenica dedicata alla riscoperta delle proprie radici e alla vita di comunità. Torna il 3 maggio a Gorla Maggiore la consueta Festa dei Santi Vitale e Valeria, un appuntamento tradizionale e molto sentito che anima l’area di San Vitale.

La giornata, organizzata dall’associazione Spazio Zero, offrirà un ricco ventaglio di proposte per tutte le età: dalle realtà associative del territorio agli stand degli hobbisti, fino alle attività pensate per i bambini. Non mancherà l’aspetto conviviale, con la possibilità di pranzare nell’area della festa.

Il FAI alla scoperta della “Vigna ritrovata”

Il cuore culturale dell’evento sarà rappresentato dall’iniziativa “Radici di vite, radici di comunità”, curata dall’associazione Amici della Vigna di S. Vitale in collaborazione con la Delegazione FAI del Seprio.

Sono previsti quattro tour guidati (alle ore 10.15, 11.00, 15.00 e 16.00) che accompagneranno i visitatori in un percorso suggestivo: dalla chiesetta medievale dedicata ai santi festeggiati fino all’antica vigna del paese, realtà secolare nata agli inizi del Novecento grazie all’intuizione di Nando Pigni. Il percorso si concluderà con una degustazione. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul portale del FAI.

Link per la prenotazione

Natura e didattica per i più piccoli

Ad arricchire l’esperienza ci saranno le GEV Insubria Olona (Guardie Ecologiche Volontarie), che illustreranno ai partecipanti le peculiarità della flora e della fauna locali. Un occhio di riguardo sarà riservato alle famiglie: i due tour del pomeriggio sono stati infatti studiati specificamente per i più piccoli, con un linguaggio semplice e coinvolgente per avvicinarli alla biodiversità del territorio.

Un omaggio alla storia locale

La festa sarà anche l’occasione per celebrare il lavoro di chi ha tutelato questo patrimonio nel tempo. Un riconoscimento particolare verrà rivolto all’Associazione Pescatori, che per anni si è presa cura della vigna, garantendo la conservazione di un progetto in cui molti cittadini hanno creduto con passione.

L’appuntamento si configura quindi non solo come un momento di svago, ma come un’importante vetrina per valorizzare il volontariato locale e la memoria storica di Gorla Maggiore.