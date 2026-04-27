Gorla Maggiore in festa per San Vitale e Valeria: tra sapori, arte e visite al FAI

Una giornata per riscoprire il piacere della lentezza, tra storia locale, eccellenze gastronomiche e creatività. Domenica 3 maggio, Gorla Maggiore celebra la Festa di San Vitale e Valeria, un evento promosso dall’associazione Spazio Zero con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La manifestazione si propone come un’esperienza a 360 gradi, capace di coniugare il divertimento per i più piccoli con momenti di approfondimento culturale e relax per gli adulti.

Artigianato e sapori del territorio

Il cuore della festa sarà il mercatino degli hobbisti e degli artigiani, dove sarà possibile scovare creazioni uniche: dai gioielli alle lavorazioni in resina, fino alle candele e alle originali action figure realizzate in 3D.

Non mancherà l’aspetto conviviale con la possibilità di pranzare insieme e un’area dedicata alle eccellenze del gusto. I visitatori potranno degustare:

Calici di vino e liquori;

Salumi e formaggi tipici bergamaschi;

Miele locale e dolcezze come frittelle e caramelle.

Cultura e tour con il FAI

La novità più attesa di quest’anno riguarda la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico. Grazie alla collaborazione con il FAI, sarà possibile partecipare (previa prenotazione) a un tour guidato della suggestiva chiesetta di San Vitale e della vicina “Vigna del Nando”, un angolo caratteristico del territorio.

L’offerta culturale si arricchisce inoltre con l’apertura della Chiesa di San Carlo, che ospiterà una mostra speciale con i quadri realizzati dai partecipanti al laboratorio artistico dell’Università Terza Età di Gorla Maggiore, coordinato dalla professoressa Michela Malandrin. Durante la giornata sono previste anche proiezioni e racconti dedicati alla storia delle due chiese locali.

Attività per famiglie e relax

Per i bambini il divertimento è assicurato grazie a un’area dedicata con gonfiabili, sessioni di softball e lo spettacolo delle bolle di sapone. Chi cerca un momento di stacco dalla routine potrà invece approfittare degli spazi riservati allo yoga e al relax all’aria aperta.

Un appuntamento che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere un modo per vivere la comunità “con tutti i sensi”, celebrando le radici e la vitalità del borgo.