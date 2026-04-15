Gran finale della stagione musicale di Varese: Bach chiude con l’Akademie di Berlino
Giovedì 16 aprile in Basilica di San Vittore l’ultimo concerto della rassegna: sul palco uno dei più prestigiosi ensemble barocchi internazionali con le Suites per orchestra
Ultimo appuntamento della Stagione Musicale di Varese: a chiudere l’intensa programmazione della rassegna concertistica è l’Akademie für Alte Musik Berlin, il gruppo berlinese considerato uno dei più autorevoli ensemble barocchi al mondo. Giovedì 16 aprile alle ore 20.30 la Basilica di San Vittore ospita un concerto coinvolgente sulle note di Johann Sebastian Bach.
L’Akademie für Alte Musik Berlin rende omaggio al repertorio di Bach, in particolare le Suites per orchestra BWV 1066–1069 (n. 1 in do maggiore, n. 2 in si minore, n. 3 in re maggiore, n. 4 in re maggiore).
Composte in anni diversi, forse per occasioni di corte, le quattro Suites fondono l’eleganza francese, la cantabilità e l’energia italiane, e il rigore tedesco in un linguaggio orchestrale di inconfondibile originalità. Ciascuna si apre con un’Ouverture in stile francese, seguita da una serie di danze di carattere in cui si alternano grazia, virtuosismo, teatralità e invenzione. Il concerto è anche un’occasione per apprezzare il variegato organico richiesto da Bach: fiati, archi, timpani e basso continuo si intrecciano in un continuo gioco di timbri e stili.
L’Akademie für Alte Musik Berlin, con il suo suono caldo, rigoroso e brillante, restituisce tutto il fascino di una musica concepita per intrattenere e sorprendere, ma che, come sempre accade con Bach, sa toccare le corde più profonde dell’animo umano.
I biglietti sono acquistabili al MIV -Multisala Impero in via Bernascone, telefono 0332 284004, sito web www.multisalaimpero.com. Tutti dettagli su www.stagionemusicale.it
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