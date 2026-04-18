“Gran Prix Valli Varesine”, riparte da Golasecca il circuito MTB della provincia

Dopo cinque anni di pausa torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di mountain bike: il Gran Prix Valli Varesine. La 28esima edizione prenderà il via domenica 19 aprile da Golasecca, con circa 150 bikers attesi per la prima prova del circuito.

Il ritorno del circuito

Il Gran Prix Valli Varesine rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento delle ruote grasse sul territorio. La ripartenza è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra cinque realtà del territorio: il giovane Effetierre Racing Team insieme a MTB San Martino, Bicitime Racing Team, GC Campo dei Fiori e Valceresio Bike.

L’obiettivo è chiaro: rilanciare la disciplina in un momento di difficoltà, puntando su eventi accessibili e radicati sul territorio. «Promuovere la MTB e riscoprirne le capacità aggregative» è la linea condivisa dagli organizzatori, che hanno scelto di contenere costi e trasferte per favorire una partecipazione più ampia.

Si parte da Golasecca

La prima tappa, organizzata dal Bicitime Racing Team, propone un percorso cross country di circa 7,5 chilometri. Un tracciato definito “divertente da guidare”, con lunghi single track, toboga e continui cambi di ritmo, da ripetere più volte in base alle categorie.

Un ritorno simbolico anche per il team organizzatore, che nel 2021 aveva curato l’ultima prova prima dello stop.

Le tappe del calendario

Il circuito proseguirà con cinque appuntamenti distribuiti tra aprile e settembre:

1 maggio: XCO di Cuasso al Monte (Top Class regionale) organizzato da Valceresio Bike, valido anche per i titoli provinciali Esordienti e Allievi

24 maggio: GranForcora Bike, gran fondo nazionale di circa 45 km con partenza e arrivo a Maccagno, organizzata da MTB San Martino

7 giugno: prova XCO a Caldana di Cocquio nel Parco Campo dei Fiori, con assegnazione dei titoli provinciali Master

6 settembre: tappa conclusiva a Cavaria con Effetierre XC Race, nei boschi della Valle del Boia

Sport e territorio

Ogni prova unisce l’aspetto sportivo alla valorizzazione del territorio, con percorsi che attraversano boschi, sentieri tecnici e scorci caratteristici della provincia di Varese. Un modo per coniugare agonismo e promozione locale, coinvolgendo atleti e appassionati.

Il Gran Prix Valli Varesine si conferma così non solo una competizione, ma anche un progetto condiviso per sostenere e rilanciare la mountain bike a livello provinciale.