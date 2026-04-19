In san Vittore a Varese l’inaugurazione delle nuove ambulanze della Croce Rossa

Si è svolta oggi, 19 aprile, in Piazza San Vittore a Varese, l’inaugurazione delle quattro nuove ambulanze della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, alla presenza di numerose cittadine e cittadini, volontarie e volontari e rappresentanti delle istituzioni.

Galleria fotografica “Benedette” in San Vittore le nuove ambulanze della Croce Rossa di Varese 4 di 5

La mattinata si è aperta con la Santa Messa presso la Basilica di San Vittore e si è poi conclusa in piazza con la presentazione ufficiale dei mezzi, i saluti istituzionali e la benedizione.

Le ambulanze, acquistate grazie a un bando, sono mezzi tecnologicamente avanzati, completamente allestiti con attrezzature sanitarie di ultima generazione e dotati di trazione 4×4, caratteristiche che permetteranno di operare con maggiore efficacia anche in contesti complessi o in aree difficilmente raggiungibili.

I nuovi mezzi saranno impiegati nei prossimi anni nel servizio di soccorso sanitario in convenzione con AREU, a supporto della città di Varese e dei comuni limitrofi, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze sul territorio.

Durante l’evento è stato inoltre allestito un picchetto composto da volontarie e volontari, Infermiere Volontarie e personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, a testimonianza dell’impegno quotidiano e della presenza costante del Comitato accanto alla comunità.

«Questi mezzi rappresentano un investimento importante per il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente del Comitato di Varese – perché ci permettono di garantire un servizio sempre più efficiente, sicuro e capillare. È grazie al lavoro dei nostri dipendenti, volontarie, volontari e alla collaborazione con le istituzioni che possiamo continuare a rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità».

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di incontro tra Croce Rossa e cittadinanza, confermando il ruolo del Comitato come punto di riferimento per il soccorso e l’assistenza sul territorio.

Il Comitato ha inoltre colto l’occasione per informare che domenica 27 aprile alle 20.15, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Varese in Via J.H. Dunant 2, si terrà una serata di presentazione del corso per diventare volontari e volontarie CRI, aperta a tutta la cittadinanza interessata a conoscere più da vicino le attività dell’Associazione e a mettersi a disposizione della cittadinanza.