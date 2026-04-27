Gravel e Brevetto Prealpino: alla EcoRun di Varese trionfa anche il ciclismo

Il centro di Varese si è trasformato in un vivace villaggio a due ruote per celebrare la passione per il ciclismo non agonistico. In occasione della cornice di EcoRun, l’evento organizzato da Ciclovarese ha visto protagonisti gli appassionati della disciplina gravel e gli scalatori del Brevetto Prealpino, riunendo atleti e amatori provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte in una giornata dedicata allo sport all’aria aperta e alla solidarietà.

Campioni e icone in piazza Monte Grappa

L’attenzione dei passanti e dei partecipanti è stata catturata non solo dai percorsi, ma anche da pezzi pregiati della storia recente del ciclismo. Cicli Ambrosini ha infatti esposto la maglia gialla originale di Tadej Pogačar e una copia della bicicletta del fuoriclasse sloveno, attirando curiosi e appassionati. La manifestazione ha avuto l’onore di ospitare nomi noti del professionismo: l’ex corridore Stefano Zanini si è unito al gruppo per la scalata verso il Campo dei Fiori, mentre Filippo Turconi, giovane promessa di Busto Arsizio in forza alla Bardiani CSF Faizanè, ha presenziato alla fase finale della giornata.

Il tracciato gravel e il Brevetto Prealpino

Per quanto riguarda la parte tecnica, il tracciato gravel è stato disegnato da Daniele Marocco e Angelo Falconati, offrendo un mix di sterrato e natura che ha convinto i numerosi partecipanti. Parallelamente, chi ha scelto la strada si è cimentato con l’ascesa al Campo dei Fiori per ottenere il riconoscimento del Brevetto Prealpino. «Ringraziamo gli organizzatori di EcoRun – il commento dei responsabili di Ciclovarese – che ci hanno permesso di partecipare a questa grande giornata sportiva e di portare il nostro mondo nel cuore della città».

Premiazioni e solidarietà

Il momento clou delle premiazioni ha visto protagonista Gianantonio Marcelli del Team Marcelli di Maddalena di Somma Lombardo, che ha ricevuto il Trofeo Varese Sport dalle mani di Fabrizio Pizzullo come rappresentante della società più numerosa. Tra i gruppi che si sono distinti per partecipazione figurano anche gli Amici di Varese, il Funtos Bike di Verbania, il Gruppo Sportivo Contini di Monvalle e la stessa Ciclovarese. L’evento ha avuto anche un importante risvolto sociale: parte del ricavato della giornata sarà infatti devoluto all’associazione Anemos Italia Odv.

Verso la Varese van Vlaanderen

L’attività di Ciclovarese non si ferma qui. Dopo aver già archiviato cinque appuntamenti in questo inizio di stagione, l’associazione intensifica la sinergia con la Società Ciclistica Orinese. I prossimi traguardi sono già fissati sul calendario: il 21 giugno a Cittiglio tornerà la “Varese van Vlaanderen”, la classica dei muri con percorsi dedicati sia al gravel che alla strada, seguita nella prima domenica di agosto dal Gran Premio Ciclovarese per la categoria Giovanissimi.