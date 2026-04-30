Gravi turbative dell’ordine pubblico: chiuso per 15 giorni un bar di Saronno

La Polizia di Varese ha notificato al titolare di un bar il provvedimento con il quale il questore ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 15 giorni a causa di episodi che hanno determinato gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica. L’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della questura ha tratto origine da una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Saronno, i cui militari erano intervenuti per una violenta rissa avvenuta proprio davanti al locale.

Per sedare la lite, nella quale sono stati utilizzati bastoni e spray urticante, in particolare, è stato necessario l’intervento di 4 pattuglie della locale Compagnia; inoltre, diversi coinvolti hanno riportato ferite che hanno richiesto cure sanitarie e l’intervento di 4 mezzi del 118. Secondo quanto accertato, la rissa sarebbe riconducibile a dinamiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento delle forze dell’ordine la titolare del locale ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo nei confronti degli operatori limitandosi a riferire di non aver visto nulla dell’accaduto.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che il bar è un punto di ritrovo abituale di persone pluripregiudicate: in un precedente episodio, infatti, durante il transito davanti al locale di una pattuglia dei Carabinieri, alcuni avventori della zona, con precedenti penali, ingaggiavo cori offensivi in direzione dei militari e alla successiva richiesta dei documenti manifestavano insofferenza al controllo rendendo difficoltosa la loro identificazione.

Alla luce della gravità dei fatti e degli elementi raccolti, il questore Carlo Mazza, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni.