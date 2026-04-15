Green Energy Day, a Caronno Pertusella si visita l’impianto che realizza batterie al sodio

Il 17 e 18 aprile torna in tutta Italia il Green Energy Day, la due giorni dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni del settore.

L’iniziativa nasce per aprire al pubblico siti di produzione di energia da fonti rinnovabili e aziende che hanno intrapreso percorsi di efficientamento energetico — impianti che normalmente restano chiusi ai non addetti ai lavori. L’obiettivo non è solo mostrarne il funzionamento, ma offrire un momento di riflessione più ampio: sulla maturità delle tecnologie rinnovabili, sul loro inserimento nel paesaggio, sull’urgenza di accelerare la decarbonizzazione. L’appuntamento è rivolto a famiglie, scuole e chiunque voglia capire da vicino come funziona la transizione energetica, al di là del dibattito politico.

In provincia di Varese l’unico sito accessibile è quello di Heiwit S.p.A. a Caronno Pertusella, in via Papa Giovanni XXIII: che disegna sistemi di accumulo agli ioni di sodio, una tecnologia ancora poco diffusa che rappresenta un’alternativa alle più comuni batterie al litio. Le visite sono aperte in entrambe le giornate con orario 9-18; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@heiwit.com o chiamare il numero 03321730555.

In Lombardia sono quattro in totale le altre iniziative in programma, distribuite tra le province di Milano, Lodi e Pavia. Sabato 18 aprile sarà visitabile l’impianto di Gruppo CAP a Rozzano, che produce biogas dai fanghi di depurazione, e l’impianto fotovoltaico a terra Il Pellicano a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano. La CER Vizzolese a Vizzolo Predabissi, comunità energetica rinnovabile nata per la condivisione di energia fotovoltaica, sarà invece aperta in entrambe le giornate. Venerdì 17 aprile è in programma la visita all’impianto EVA Solare ad Arena Po, nel Pavese.

Tutti gli impianti visitabili a livello nazionale sono consultabili sulla mappa del sito ufficiale: greenenergyday.it.