Guanti, sacchi e “Giovani Custodi”: Golasecca raccoglie 400 chili di rifiuti
Grande partecipazione per la Giornata del Verde Pulito: cittadini e associazioni hanno setacciato boschi e Alzaia. Premiati gli studenti del paese
Una mattinata di lavoro, sudore e tanto senso civico. Golasecca ha risposto con entusiasmo all’appello della Giornata del Verde Pulito 2026, mobilitando decine di volontari che sabato mattina si sono ritrovati nel parcheggio delle Scuole per dare un segnale concreto di amore verso il proprio territorio.
Il bilancio dell’iniziativa è significativo: circa 400 chilogrammi di rifiuti – tra carta, plastica, vetro e lattine – sono stati rimossi dall’ambiente e avviati correttamente al recupero.
Mappa della pulizia
Divisi in squadre, i partecipanti hanno setacciato diverse aree strategiche del paese:
La suggestiva Alzaia Ticino.
Le zone boschive e la località Melissa.
Le vie del centro, tra cui via Matteotti e via Battisti.
I ragazzi protagonisti
La nota più lieta è arrivata dalle nuove generazioni. Numerosi studenti della scuola primaria e secondaria di Golasecca hanno partecipato attivamente alla raccolta lungo i sentieri. A ciascuno di loro è stato consegnato l’attestato ufficiale di “Giovane Custode del Territorio”, un riconoscimento simbolico per l’impegno profuso nella protezione della natura locale.
Una rete di solidarietà
Il successo della giornata è stato reso possibile da un lavoro di squadra che ha coinvolto le principali realtà associative del paese. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari del Corpo Volontari Parco Ticino, alla Protezione Civile, al Gruppo Alpini e alla Pro Loco, oltre alle docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di educazione civica “sul campo”.
La mattinata si è conclusa con un rinfresco condiviso tra tutti i partecipanti, un momento conviviale per festeggiare il risultato raggiunto. «La Terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli», è stato il commento finale degli organizzatori, che hanno ribadito l’importanza di questi gesti quotidiani per rendere Golasecca un posto migliore dove vivere.
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