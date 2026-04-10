Guanti, sacchi e senso civico: domenica torna la Giornata del Verde Pulito
Iniziative in 126 comuni lombardi, 15 quelli nel Varesotto. L'assessore Maione: «Piccoli gesti per la salvaguardia del pianeta»
Torna l’appuntamento con la cura del territorio. Domenica 12 aprile si celebra l’edizione 2026 della Giornata del Verde Pulito, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, sull’importanza della tutela ambientale attraverso azioni concrete di rimozione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni.
Sono 126 i comuni che hanno aderito in tutta la regione, pronti a trasformare una domenica di primavera in un’occasione di partecipazione collettiva. Come da tradizione, l’evento sarà accompagnato da un contest fotografico: gli scatti realizzati dai volontari durante le operazioni di pulizia si contenderanno diversi premi, basati sulla capacità di trasmettere con creatività il messaggio del rispetto per l’ambiente.
L’appello della Regione
«Ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce a promuovere la tutela del pianeta — ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione —. Questa giornata è un’occasione concreta per prenderci cura del nostro territorio e rafforzare il senso civico. Un ringraziamento va ai tanti volontari e agli studenti che dedicheranno il proprio tempo alla comunità».
I comuni che risulteranno vincitori del contest avranno poi l’opportunità di presentare i propri progetti e scambiare buone pratiche durante un evento dedicato a Palazzo Lombardia.
I comuni del Varesotto protagonisti
In provincia di Varese sono numerose le amministrazioni che hanno risposto all’appello. Sebbene alcune realtà abbiano già anticipato l’evento nelle scorse settimane, il clou delle attività si concentrerà questo fine settimana.
Domenica 12 aprile scenderanno in campo i volontari di:
Azzio, Besozzo, Brebbia, Cardano al Campo, Carnago, Casalzuigno, Dumenza, Leggiuno, Mornago e Vergiate.
Le altre date in calendario:
Sabato 11 aprile: Mombello.
Lunedì 13 aprile: Angera.
Hanno già effettuato le operazioni di pulizia i comuni di Caronno Pertusella, Saronno e Sesto Calende.
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