Guerra di cifre sul verde: il sindaco di Varese Galimberti accusa la Lega di “mistificazione”

«I cittadini meritano scuse: dare dati errati o parziali è un atto grave». Non usa giri di parole il sindaco di Varese, Davide Galimberti, per rispondere alla recente polemica sollevata dalla Lega in merito al patrimonio arboreo cittadino. Secondo il primo cittadino, la narrazione della minoranza sarebbe basata su una “mistificazione della realtà”, smentita dai documenti tecnici ufficiali.

I numeri del Comune: saldo positivo

A supporto della replica, l’amministrazione comunale ha diffuso i dati ufficiali estratti dalla risposta tecnica inviata agli stessi consiglieri leghisti dopo un accesso agli atti. Ecco il bilancio dal 2016 a oggi:

Nuovi alberi piantati: 3.375 piante a cui si aggiungono 330 nuove messe a dimora al Campo dei Fiori, per un totale di oltre 3.700 nuovi alberi.

Alberi rimossi: 1.373 (per vecchiaia, malattie, incendi o eventi climatici estremi).

Il risultato: un saldo positivo di oltre 2.000 alberi in più per il territorio varesino.

«Migliaia di nuovi alberi al netto di quelli che purtroppo sono caduti o si sono dovuti sostituire — incalza il sindaco —. È evidente che nei dati oggettivi non hanno trovato quello che speravano e hanno preferito modificare la realtà».

Dalle piante al palo di Belforte: «Basta polemiche sterili»

Galimberti allarga poi il tiro, citando altre recenti contestazioni della minoranza, come quella relativa a un palo rimasto al centro della nuova ciclabile di Belforte: «Un’altra fake news creata dal nulla, trattandosi di un cantiere ancora in corso di svolgimento. Quando gli argomenti finiscono, qualcuno pensa bene di inventarseli».

L’appello alla concretezza

Secondo il sindaco, questo modo di fare opposizione rischia di allontanare ulteriormente le persone dalla vita pubblica. «I varesini chiedono affidabilità, preparazione e risposte concrete alle sfide della città, non la ricerca continua della polemica sterile. Quello della Lega è il modo migliore per allontanare i cittadini dalla politica».

La sfida amministrativa sui temi ambientali e infrastrutturali sembra dunque destinata a restare al centro del dibattito, con il Comune che rivendica la propria strategia di rigenerazione urbana contro quella che definisce una “propaganda basata su errori di calcolo”.