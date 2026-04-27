Guida con patente sospesa e rifiuta l’alcoltest: fermato e denunciato dalla Polizia locale a Malgesso

È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Varese un uomo di 52 anni fermato dalla Polizia Locale di Bardello con Malgesso e Bregano mentre era alla guida nonostante la patente sospesa e con sintomi riconducibili all’assunzione di alcol.

Il controllo risale al 14 aprile 2026, durante un servizio ordinario sul territorio in località Malgesso. Gli agenti hanno fermato un veicolo il cui conducente era già noto alle forze dell’ordine: nel luglio 2025 era stato infatti coinvolto in un incidente stradale a Bardello con un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l.

Nonostante il decreto di sospensione della patente emesso dalla Prefettura di Varese nel settembre successivo e regolarmente notificato, l’uomo è stato trovato nuovamente alla guida. Durante il controllo, secondo quanto riferito, presentava diversi segnali compatibili con una recente assunzione di alcol e ha rifiutato più volte di sottoporsi all’alcoltest.

Al termine degli accertamenti, la Polizia Locale ha proceduto al deferimento per il reato previsto dall’articolo 186 comma 7 del Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti) e alla contestazione della violazione per guida con patente sospesa. È stata inoltre inoltrata segnalazione alla Prefettura di Varese per l’avvio del procedimento di revoca definitiva della patente.