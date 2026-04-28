Hands On: a Gallarate la chirurgia del futuro si impara con i simulatori

L’Ospedale di Gallarate si trasforma in un polo di eccellenza per la formazione chirurgica regionale. Si tiene oggi, martedì 28 aprile, il corso pratico “Hands On – I giovani insegnano ai giovani”, un’iniziativa che vede riuniti nel presidio gallaratese medici specializzandi provenienti da tutte le scuole di specialità della Lombardia.

L’evento, che inaugura il piano formativo 2026 dell’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), è coordinato dal Dr. Francesco Roscio, Direttore della Chirurgia Generale di Gallarate, e dal Dr. Alberto Molteni, chirurgo a Busto Arsizio e coordinatore “under 40” dell’associazione.

Network e simulatori: le scuole di specialità a confronto

Per la prima volta, tutte le grandi università lombarde — Milano Statale, Humanitas, San Raffaele, Milano Bicocca, Pavia e l’Università dell’Insubria di Varese — hanno inviato i propri giovani medici a Gallarate per un momento di network e crescita professionale.

«Siamo onorati di questa partecipazione corale – spiega il Dr. Roscio –. Si tratta di un evento formativo basato sull’uso dei LapTrainer, simulatori avanzati pensati per permettere ai medici di mettersi alla prova in totale sicurezza». Gli specializzandi sono seguiti da 10 tutor esperti selezionati da diverse unità chirurgiche lombarde; tra questi, quattro appartengono agli staff di Gallarate e Busto Arsizio.

Il programma: dalle basi agli interventi complessi

Il corso è strutturato in due sessioni (mattutina e pomeridiana) per un totale di 44 partecipanti. Grazie alle 10 postazioni di simulazione, i medici possono esercitarsi su tre diversi livelli di difficoltà:

Base: per affinare l’uso delle pinze laparoscopiche e la coordinazione bimanuale.

Intermedio: dedicato al perfezionamento di suture e anastomosi intestinali.

Avanzato: per la simulazione di veri e propri interventi di base, come appendicectomie e colecistectomie.

«Oggi la nostra azienda dimostra ancora una volta di essere un polo attrattivo per l’insegnamento – conclude il Dr. Alberto Molteni –. L’obiettivo è permettere ai giovani chirurghi di aumentare le proprie competenze pratiche, sperimentando tecniche che saranno fondamentali per la loro carriera futura».