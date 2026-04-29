Hupac, utile in calo ma bilancio positivo nel 2025

Il 2025 si chiude con un segno positivo per il Gruppo Hupac, che conferma la propria solidità nonostante un contesto complesso. Il bilancio evidenzia un utile netto di 3,5 milioni di franchi svizzeri, in calo rispetto ai 9,4 milioni dell’anno precedente, ma comunque indicativo della capacità dell’azienda di mantenere la rotta in uno scenario sfidante.

A sostenere i risultati sono stati soprattutto i volumi di traffico, cresciuti del 4,3% fino a circa 975mila spedizioni stradali trasportate, pari a 1,85 milioni di TEU (Twenty foot equivalent unit l’unità di misura standard nel trasporto marittimo per quantificare la capacità di carico di navi e terminal). Particolarmente rilevante l’andamento del core business transalpino attraverso la Svizzera, che registra un incremento del 4,5%, anche grazie allo sviluppo di nuovi flussi sull’asse Belgio-Italia .

Il fatturato ha raggiunto i 646 milioni di franchi (+3,1%), ma la crescita è stata frenata dall’impatto negativo dei tassi di cambio e dall’aumento dei costi operativi. Questi ultimi sono cresciuti più rapidamente dei ricavi, determinando una contrazione del margine lordo al 21,6% e un EBIT limitato all’1,9% .

A incidere sul bilancio è stata in particolare la situazione infrastrutturale europea. I numerosi cantieri ferroviari, con interruzioni e riduzioni di capacità, hanno penalizzato l’efficienza del traffico combinato, costringendo Hupac ad adottare misure di stabilizzazione per garantire continuità e affidabilità ai clienti . In questo contesto, il gruppo ha puntato su strategie innovative come il modello “Radical Shift2Rail” (è la prima grande iniziativa strategica dell’Unione Europea, basata su un partenariato pubblico-privato, volta a guidare la ricerca e l’innovazione nel settore ferroviario), che concentra i flussi su terminal ad alta capacità e introduce collegamenti shuttle ad alta frequenza. Una scelta che ha già prodotto miglioramenti in termini di puntualità e resilienza del servizio