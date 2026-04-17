I 130.000 alberi che hanno trasformato Parigi diventano protagonisti a Ispra

Sabato 18 aprile, secondo incontro di “Paesaggio in rassegna”, il festival che riunisce esperti e appassionati di giardini per discutere di natura, paesaggio e sviluppo sostenibile.

Sabato 18 aprile alle 18:00 l’hotel Europa sul lungolago di Ispra ospita il secondo incontro dell’edizione primaverile 2026 di Paesaggio in rassegna: la manifestazione dedicata al verde e il suo ruolo all’interno delle città.

L’evento di sabato è dedicato agli alberi e al loro intreccio nel tessuto urbano. Vincenzo Angileri, agronomo, in un anno trascorso a Parigi, documenta la trasformazione verde della città: 130.000 nuovi alberi piantati negli ultimi sei anni, creazione di foreste urbane laddove dominava l’asfalto. Una città riconsegnata ai suoi abitanti, con spazi adeguati per pedoni e biciclette e dove l’inquinamento atmosferico è diminuito. Un’esperienza da cui trarre spunti pratici anche per le nostre realtà e che conferma che un cambiamento è possibile.

Dopo Angileri, interviene l’agronomo Daniele Zanzi, che con le sue Pillole di arboricoltura illumina i partecipanti sulla funzione degli alberi in città, le sfide indotte dal cambiamento climatico, i consigli pratici su come proteggerli. «Una città – spiegano gli organizzatori – che si cura degli alberi è anche una città che provvede al benessere dei suoi abitanti».

L’incontro è organizzato dall’Associazione culturale europea (Ace) del Joint Research Centre (Jrc) della Commissione Europea e dal Jrc Garden Club. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.