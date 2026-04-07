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“I 4 Campanellini” di Max Laudadio a Venegono: una favola che fa bene agli altri

Sabato 11 aprile a Venegono Superiore si terrà la presentazione della favola “I 4 Campanellini” di Max Laudadio, con l’illustratrice Miriana Viero e la partecipazione dei Cuorieroi per Bambini Eroi. Ingresso libero

Max laudadio libro Venegono
Bambini

11 Aprile 2026

Un pomeriggio di fantasia, sorrisi e magia attende i bambini sabato 11 aprile presso la Biblioteca Comunale di Venegono Superiore, in piazza San Giorgio.

L’occasione è la presentazione del libro-favola “I 4 Campanellini” di Max Laudadio, arricchito dalle illustrazioni di Miriana Viero.

Durante l’appuntamento i piccoli lettori potranno ascoltare la favola narrata dall’autore, farsi autografare il libro, scattare foto insieme ai protagonisti e divertirsi con il truccabimbi. Un momento pensato per regalare un pomeriggio speciale ai bambini, fatto di fantasia e leggerezza, organizzato con il patrocinio del comune di Venegono Superiore.

I Cuorieroi al castello dei Comboniani di Venegono

L’impegno dei Cuorieroi: supereroi reali per i bambini che affrontano momenti difficili

L’evento vede la partecipazione dell’associazione Cuorieroi per Bambini Eroi, una realtà molto attiva nel territorio.

I volontari Cuorieroi indossano costumi da supereroi, principesse o personaggi dei cartoni e portano sorrisi ai bambini che vivono situazioni di malattia o difficoltà, entrando negli ospedali durante l’anno per donare momenti di svago e vicinanza.

L'evento con Max Laudadio a Venegono Superiore

“I 4 Campanellini” non sarà dunque soltanto la presentazione di un libro, ma un vero pomeriggio esperienziale: una storia da ascoltare, artisti da incontrare e un’atmosfera di festa pensata per le famiglie. Ingresso libero.

7 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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