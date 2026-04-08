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I bambini incontrano l’autrice de Il piccolo capretto rosso alla Biblioteca di Varese

Sabato 18 aprile alle 15.15 l’incontro con l’autrice varesina Anna Castellazzi con lettura e laboratorio a tema. Partecipazione gratuita

Generico 06 Apr 2026
Bambini

18 Aprile 2026

È un incontro con l’autore speciale, dedicato ai bambini, quello in programma il prossimo sabato 18 aprile alle ore 15.15 alla Biblioteca civica di via Sacco, a Varese.
La sezione bambini accoglierà infatti l’autrice varesina Anna Castellazzi per una lettura speciale del suo albo illustrato Il piccolo capretto rosso.

Aseguire i piccoli lettori potranno partecipare a un laboratorio a tema a cura dell’eucatrice Eliana Gandini.
L’attività è pensata per bambini di età compresa tra 6 e 10 anni.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita.
La prenotazione è obbligatoria a QUESTO LINK.

Maggiori Informazioni

8 Aprile 2026
di

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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