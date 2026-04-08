Varese
I bambini incontrano l’autrice de Il piccolo capretto rosso alla Biblioteca di Varese
Sabato 18 aprile alle 15.15 l’incontro con l’autrice varesina Anna Castellazzi con lettura e laboratorio a tema. Partecipazione gratuita
È un incontro con l’autore speciale, dedicato ai bambini, quello in programma il prossimo sabato 18 aprile alle ore 15.15 alla Biblioteca civica di via Sacco, a Varese.
La sezione bambini accoglierà infatti l’autrice varesina Anna Castellazzi per una lettura speciale del suo albo illustrato Il piccolo capretto rosso.
Aseguire i piccoli lettori potranno partecipare a un laboratorio a tema a cura dell’eucatrice Eliana Gandini.
L’attività è pensata per bambini di età compresa tra 6 e 10 anni.
La partecipazione all’evento è per tutti gratuita.
La prenotazione è obbligatoria a QUESTO LINK.