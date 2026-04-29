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I candidati sindaco di Laveno Mombello in diretta su VareseWeb Tv

Giovedì 7 maggio le interviste in diretta dallo studi Tv di VareseNews ai candidati sindaco che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative

Generico 27 Apr 2026
Incontri

07 Maggio 2026

Giovedì 7 maggio sarà una giornata di confronto per i cittadini di Laveno Mombello, con le interviste in diretta sulla TV di VareseNews ai candidati sindaco che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative.

Le interviste si terranno a partire dalle 10:30 al mattino e proseguiranno nel pomeriggio. Un’occasione per ascoltare direttamente le proposte e le visioni dei candidati, per conoscere le loro priorità per il futuro del paese.

I candidati sindaco per il comune lacustre sono Luca Santagostino, l’attuale sindaco che torna in campo con la lista Civitas. Giovanni Castelli, candidato di centrodestra che si presenta con la lista civica, intitolata “Patto Comune. Bruno Bresciani per il centrosinistra e Diego Carmenati, esponente del Movimento 5 Stelle.

Ogni candidato avrà l’opportunità di illustrare in diretta il proprio programma e rispondere alle domande, offrendo così ai cittadini un’importante occasione di informazione e partecipazione attiva.

Le interviste saranno visibili sulla VareseWeb Tv, ovvero sul canale Youtube di VareseNews e sulla pagina Facebook di VareseNew.

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29 Aprile 2026
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