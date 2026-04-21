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I dati di Trenord sui treni d’inverno: “L’84% delle corse puntuale”

Il bilancio del periodo gennaio-marzo 2026, il periodo olimpico. "I collegamenti strategici verso le destinazioni olimpiche hanno registrato performance positive"

Generico 20 Apr 2026

Fra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono circolati 204mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 55 milioni di passeggeri: l’84% delle corse è arrivato a destinazione puntuale.

Sono le info diffuse oggi da Trenord: il dato sintetico della puntualità è in linea con quello dello stesso periodo del 2025.

L’89,6% dei treni è arrivato a destinazione entro 7 minuti dall’orario programmato; 96,6% entro 15 minuti.

Nel periodo indicato, sulla puntualità hanno inciso anche fattori esterni al sistema: maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità. Se si escludono queste cause “esterne”, la puntualità dei treni in Lombardia è stata dell’87,5%.

Il trimestre comprende i giorni dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026: in occasione della manifestazione, dal 6 al 22 febbraio Trenord ha effettuato 120 corse giornaliere in più, per un’offerta complessiva record di 2500. In quei giorni, i collegamenti strategici verso le destinazioni olimpiche hanno registrato performance positive: Milano-Valtellina 88,6%; Milano-Malpensa 90,6%, le linee suburbane su Milano 90,6%.

Queste performance si sono registrate in un trimestre che ha visto significativi cantieri, che hanno interessato la rete ferroviaria in molteplici punti, soprattutto nel Nord della Regione: la tratta Rho-Gallarate e il nodo di Seveso.

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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