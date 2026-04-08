I genitori celebrano La Giornata della Terra con i bambini a Besozzo

Il 18 aprile l’Oratorio di Ca’ Marchetta ospita attività dedicate a famiglie, bambini e natura per riscoprire il valore di condividere esperienze all’aria aperta, genitori e figli insieme

È ricca di laboratori, iniziative e momenti speciali da condividere in famiglia e nella natura, la Giornata della Terra promossa per il 18 aprile dal gruppo genitori della “Scuola Materna Pietro Del Torchio”. Sarà una vera e propria festa ospitata dall’Oratorio di Ca’ Marchetta a Besozzo.

La Giornata della Terra è una ricorrenza indetta dalle Nazioni Unite per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta il 22 aprile di ogni anno.

L’evento proposto dalle mamme e dai papà anticipa di qualche giorno la data ufficiale con un programma ricco di spunti per giocare insieme con gli elementi naturali, riscoprendo il benessere di condividere momenti di spensieratezza in famiglia.

La Giornata della Terra

I bambini potranno piantare fiori, giocare con luci e ombre e partecipare a laboratori di falegnameria, stampa, psicomotricità e aquiloni. E un’attività di benessere all’aria aperta sarà dedicata anche ai genitori.

La Giornata della Terra è l’evento in programa sabato 18 aprile dalle 11 alle 18 all’Oratorio di Ca’ Marchetta, in via degli Orti 19, a Besozzo.

È richiessto un contributo di 5 euro per ogni bambino dai 3 ai 12 anni per la partecipazione a tutte le attività, giochi e laboratori della giornata, ad eccezione del Laboratorio Aquilone, che va prenotata e prevede un contributo aggiuntivo di 5 euro.

Per il pranzo è possibile prenotare in anticipo il cestino da picnic da gustare comodamente all’aria aperta negli spazi dell’oratorio.



Il programma nel dettaglio

11:00 – 12:00 Pratica movimento e respiro per adulti – su prenotazione – costo 10,00 €

11:00 – 17:00 Gioco “Indovina il numero dei semi”

12:00 – 14:00 Ritiro Picnic prenotato

11:00 – 16:30 Costruisci il tuo aquilone – posti limitati su prenotazione – costo 5,00 €

14:00 – 17:30 Luci e Ombre della Natura a cura di “La Bottega delle Scoperte”

14:00 – 17:30 Lavoriamo il legno con il tornio

14:00 – 17:30 Laboratorio: Pianta i tuoi fiori

14:00 – 17:30 Giochi in legno con “Tavolo per il Clima”

14:00 – 17:30 Laboratorio di Stampa con “Rottecontrarie”

14:30 – 15:00 Tutti giù per terra! laboratorio gioco-movimento – posti limitati su prenotazione 1° Turno

15:00 – 15:30 Psicomotricità percorso sensoriale, equilibrio e movimento – 1° Turno

15:30 – 16:30 Momento Merenda

15:30 – 16:00 Tutti giù per terra! laboratorio gioco-movimento – posti limitati su prenotazione 2° Turno

16:00 – 16:30 Psicomotricità percorso sensoriale, equilibrio e movimento – 2° Turno

17:00 Volo collettivo degli aquiloni + grande sorpresa finale

17:30 Premiazione del gioco “Indovina il numero dei semi”

18:00 Conclusione e chiusura della festa

Maggiori informazioni e prenotazioni a QUESTO LINK.