Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

I giovani di Stoà nelle piazze di Busto Arsizio

Sono duecento i ragazzi e le ragazze che vivono la casa comunitaria di via Testamenti 4. Ora porteranno il loro entusiasmo davanti alle chiese della città

stoà

Nelle giornate del weekend del 18 e 19 aprile, i giovani del Centro Giovanile Stoà saranno presenti con il loro sorriso fuori dalle chiese della città.

Stoà è una realtà significativa che da anni porta il proprio progetto ed entusiasmo all’interno della città di Busto Arsizio.
Ma come mai ci saranno tutti questi giovani con una maglietta rossa per tutta Busto? In queste giornate si svolgerà la Domenica per Stoà. Questo appuntamento serve per raccogliere fondi, per garantire la continuità del progetto, ed è un’occasione importante per far conoscere questa iniziativa pastorale bustocca, unica nel suo genere.

Stoà è una struttura messa a disposizione per i giovani di Busto Arsizio. La sua specialità è che viene vissuta come una casa, pronta ad accogliere tutti coloro che si affacciano all’ingresso di via Testamenti 4. Stoà infatti è uno strumento a disposizione dalla Pastorale Giovanile di Busto Arsizio e vuole essere un’occasione per tutti coloro che vogliono stringere delle belle relazioni e i giovani che vogliono crescere da un punto di vista spirituale e personale.

Ogni settimana vengono proposte tante iniziative per i duecento giovani che vivono questa casa. Tutti possono accedere alle tante proposte e progetti pastorali. In particolare al giovedì sera, viene proposta l’Adorazione Eucaristica, seguita da proposte di serate di catechesi oppure da incontri culturali e di approfondimento su ciò che accade nel mondo o serate di fraternità e socialità, con giochi, serate in compagnia o per dare semplicemente l’opportunità di parlare e confrontarsi con i coetanei.

«Ogni anno questa realtà cittadina cresce sempre di più ed è in cammino, con e per i giovani. Tanti giovani da tutta Busto vi aspettano nelle piazze per raccontare di ciò che stanno vivendo e facendo a Stoà!».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.