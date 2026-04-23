I giudici danno ragione all’aeroporto Berlusconi e chi si ricicla con Vannacci



Il Tar ha deciso che l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Berlusconi è legittima, respingendo il ricorso degli amministratori che non lo volevano. Futuro Nazionale riporta sull’onda un politico ex Forza Italia come Piero Galparoli a Varese. Parliamo di violenza domestica, di tetti in fiamme e di un’azienda che ha realizzato le travi di San Siro