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I giudici danno ragione all’aeroporto Berlusconi e chi si ricicla con Vannacci

Le notizie principali e quelle più curiose di giovedì in 9 minuti e mezzo

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Il Tar ha deciso che l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Berlusconi è legittima, respingendo il ricorso degli amministratori che non lo volevano. Futuro Nazionale riporta sull’onda un politico ex Forza Italia come Piero Galparoli a Varese. Parliamo di violenza domestica, di tetti in fiamme e di un’azienda che ha realizzato le travi di San Siro

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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