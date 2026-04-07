I Karminantes a Ferno: un viaggio folk dall’America Latina all’Europa

Venerdì 10 aprile, alle 21:15, la sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino a Ferno ospita un concerto dei Karminantes, ensemble dedicato al folk di tradizione latina, tra Europa e America centro-meridionale.

Il nome del gruppo fonde il latino carmen — canto, verso poetico — con lo spagnolo caminantes, «coloro che camminano», parola che richiama anche un’etnia gitana: un’etimologia che già dice molto del progetto. Il repertorio attraversa la musica popolare di più paesi e tradizioni, dalle leggende del Messico alle canzoni di Argentina e Cile, fino alle parole di Violeta Parra e di Atahualpa Yupanqui, custode della tradizione indigena sudamericana reso celebre dalla voce di Mercedes Sosa. Il percorso prosegue verso l’Europa latina: il fado portoghese di Amalia Rodrigues, il flamenco spagnolo, la tradizione italiana con le sue voci dialettali e i colori della musica gitana.

Il progetto nasce, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, dall’idea che la musica popolare — per quanto diversa nelle sonorità e nelle lingue — parli ovunque degli stessi temi: la vita, la morte, l’amore, l’esilio, la libertà, il dolore, la bellezza. In un momento in cui il conflitto tra popoli torna al centro del dibattito pubblico, la serata si propone come occasione di dialogo e convivenza tra culture attraverso il canto.

L’ingresso è a Ferno, in via Mazzini 16, sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino. Inizio alle 21:15.