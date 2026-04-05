I laghé del Lago Maggiore ambasciatori d’Italia della tradizione lacustre in Francia

Una settimana speciale per la delegazione dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano e della Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello. La realtà di Laveno Momvello dal 31 marzo e fino al 6 aprile rappresenta l’Italia al Festival International Escale à Sète, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla marineria tradizionale. L’edizione 2026, che ha visto l’Italia come ospite d’onore, ha registrato una partecipazione di altissimo livello e un grande successo di pubblico, con oltre 500.000 visitatori, confermando il forte interesse internazionale per la cultura nautica.

Galleria fotografica Le Officine dell’Acqua di Laveno a Satè in Francia 4 di 14

I laghée del Lago Maggiore hanno svolto un ruolo di primo piano all’interno della delegazione italiana, affermandosi come ambasciatori della tradizione nautica lacustre. Tra i momenti più significativi, la partecipazione alla tavola rotonda internazionale, occasione di confronto con le principali realtà italiane del settore, e il prestigioso incarico di portabandiera durante la parata del 4 aprile per le vie di Sète, al fianco dei rappresentanti della Marina Militare Italiana, a testimonianza del forte legame tra tradizione e istituzioni.

Accanto alla realtà del Lago Maggiore erano presenti alcune tra le più importanti organizzazioni italiane della vela tradizionale: la Marina Militare Italiana con il Corsaro II, il Museo della Marineria di Cesenatico, l’Associazione Arzanà di Venezia, Vela Tradizionale di La Spezia, le rievocazioni storiche de “Le Vie del Tempo” di Torino, oltre alle delegazioni di Gaeta (LT) e Cetara (SA). Una partecipazione corale che ha rafforzato l’immagine dell’Italia come punto di riferimento nella tutela e valorizzazione del patrimonio nautico.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per promuovere le attività di Vele d’Epoca Verbano e della Fondazione Officine dell’Acqua, valorizzandone anche il polo museale e consolidando le relazioni con le realtà internazionali presenti, tra le quali il Museo del Mare di Toba, Giappone, con cui si sono poste le basi per una futura collaborazione. Il festival ha inoltre offerto spunti e ispirazioni in vista del Verbano Classic Festival, in programma nel golfo di Laveno dal 4 al 6 settembre 2026.

Questa partecipazione si inserisce in un percorso condiviso con il Comune di Laveno Mombello e con la Fondazione Varese Welcome – Camera di Commercio di Varese, che da sempre sostiene l’attività di promozione della Fondazione anche nei contesti internazionali, contribuendo a rafforzare la visibilità del territorio e delle sue eccellenze. Particolarmente rilevante è stato l’interesse del pubblico e dei media francesi verso la realtà lavenese. A conferma di ciò, il 13 maggio 2026 andrà in onda un servizio dedicato all’interno del noto programma televisivo francese “Des Racines et des Ailes”, format di grande prestigio paragonabile all’italiano “Linea Verde”.

La partecipazione a Sète si inserisce in un percorso più ampio promosso dalla Fondazione Officine dell’Acqua, che coniuga tutela del patrimonio nautico e impegno sociale attraverso progetti e iniziative sviluppati quotidianamente dopo l’inaugurazione ufficiale dello scorso 20 marzo. La presenza al Festival di Sète conferma il ruolo sempre più centrale del Lago Maggiore nel panorama della vela tradizionale europea, rafforzando il dialogo tra culture marittime e promuovendo un modello di sviluppo fondato su tradizione, sostenibilità e inclusione.