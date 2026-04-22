I Longobardi dal mito alla storia e il Regno in Italia: a Barasso il libro di Fabrizio Mirabelli

Presentazione del libro di Fabrizio Mirabelli, con introduzione a cura di Robertino Ghiringhelli, dedicato alla storia e alle origini dei Longobardi.

L’appuntamento è in programma per venerdì 24 aprile alle ore 20:45 presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale “P. Messina” a Barasso..

Il volume, intitolato I Longobardi – dal mito alla storia e il Regno in Italia, accompagna il lettore in un viaggio affascinante tra leggenda e realtà storica, offrendo una chiave di lettura utile per comprendere le radici dell’Europa. La vicenda dei Longobardi, infatti, affonda le sue origini in un tempo in cui il mito si intreccia con la storia e racconta di un popolo germanico capace di costruire una propria identità attraverso l’incontro e la fusione con altre culture e popolazioni.

Protagonisti sono uomini e donne che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla formazione di un patrimonio culturale complesso e stratificato, ancora oggi oggetto di studio e approfondimento.

L’autore, Fabrizio Mirabelli, nato a Varese nel 1968 e residente ad Azzate, ha compiuto studi classici e si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel corso della sua carriera ha collaborato a lungo con Regione Lombardia e ha ricoperto incarichi di rilievo in ambito amministrativo e gestionale, tra cui la presidenza di ACSM-AGAM Ambiente e il ruolo attuale di amministratore unico di ASPEM RETI. Parallelamente, ha maturato una significativa esperienza politica e un costante impegno nel volontariato locale.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire una pagina fondamentale della storia europea e per dialogare direttamente con l’autore, in un contesto di divulgazione culturale aperto a tutti.