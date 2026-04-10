I ministri Giorgetti e Abodi a Castellanza per parlare di giovani e futuro
I ministri per l'Economia e per Sport e Giovani saranno alla LIuc sabato 11 aprile per aprire il festival di Area Giovani
Ha inizio sabato 11 aprile 2026, a Castellanza, il festival “Costruire il Futuro: Giovani, Lavoro e Università nell’Italia che Cambia”, evento organizzato dall’Associazione Culturale Area Giovani per celebrare i suoi dieci anni di storia. L’incontro si terrù nell’Aula Magna dell’Università LIUC a partire dalle ore 16-30. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione.
Un’Opportunità di Dialogo con i Ministeri del Governo
Nel corso dell’evento, interverranno non una ma ben due figure di rilievo del governo italiano: il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha dato la conferma della sua presenza in queste ultime ore. Con loro, saranno presenti il Delegato all’Education e Open Innovation di Confindustria, Riccardo Di Stefano, e la Rettore dell’Università LIUC, Anna Gervasoni. Il dibattito sarà moderato dal direttore di “Rete55”, Matteo Inzaghi.
Un’Iniziativa Che Guarda al Futuro dei Giovani
Il tema centrale dell’incontro verterà su come costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, esplorando il legame tra giovani, università e mondo del lavoro in un’Italia che si trasforma. L’evento offrirà un’opportunità unica di dialogo tra il mondo istituzionale e le nuove sfide che i giovani devono affrontare. Dopo il dibattito, i partecipanti potranno gustare un buffet offerto dall’associazione.
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