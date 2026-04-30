I passi falsi degli Steely Dan erano fra i migliori dischi dell’anno

Per gli Steely Dan non si può parlare di una Golden Age, anche perché subito dopo arriverà il meraviglioso Aja, ma che questo sia forse mezzo gradino sotto il loro standard è vero. Visto però che parliamo uno standard altissimo, The Royal Scam resta sempre in quella quarantina di dischi migliori del 1976 che sono oggetto di questo lavoro.

E non aiutava molto la copertina – definita poi dagli stessi Dan “la più brutta degli anni ’70″ – che era stata creata nella parte di sfondo dall’artista Larry Fox per un disco poi non realizzato da Van Morrison. Ma non vorrei demoralizzarvi troppo: diciamo che i difetti del disco consistono nel non essere particolarmente innovativo rispetto al precedente e nel non contenere molti classici del repertorio dei Dan. Ma canzoni brutte non ce ne sono, ed essendoci cose come Sign In Stranger o l’iniziale Kid Charlemagne direi che si può essere più che soddisfatti. Anche perché i sessionmen (basta sentire Larry Carlton alla chitarra) sono come al solito notevolissimi.

Curiosità: c’è uno strano legame con gli Eagles evidenziato dal verso “Alza gli Eagles, che i vicini stanno sentendo”, al quale arrivò una risposta in Hotel California con “They stabbed it with their steely knives…”. Pare però che non ci fosse astio fra le band, ed è curioso che in questo disco ai cori ci sia Timothy B. Schmit, che poi diventerà il cantante degli Eagles.

La rubrica 50 anni fa la musica