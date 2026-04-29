I pazienti di Daverio si spostano a Gazzada: cambia l’assistenza per chi è senza medico

Nuovo assetto per la medicina di base nel Distretto di Varese, con un cambiamento significativo che interessa direttamente la comunità di Daverio. A seguito di un analisi del fabbisogno assistenziale e del monitoraggio delle risorse disponibili nell’area, l’Asst Sette Laghi ha definito una riorganizzazione che coinvolge i cittadini ancora in carico all’Ambulatorio Medico Temporaneo. Si tratta di circa 400 persone che, d’ora in avanti, troveranno il proprio punto di riferimento sanitario non più sul territorio comunale, ma all’interno della Casa di Comunità di Gazzada.

La decisione nasce dalla volontà di inserire questo bacino di utenza in un contesto maggiormente strutturato e già integrato con i vari servizi sanitari territoriali. Spostando l’attività presso la struttura di Gazzada, i pazienti potranno beneficiare di un ambulatorio stabile, inserito in una rete di coordinamento che permette un accesso più fluido alle prestazioni offerte dal Distretto. L’obiettivo è quello di superare la logica dell’emergenza temporanea per approdare a una gestione delle cure primarie più solida e funzionale alle esigenze della popolazione.

È già stata attivata una casella di posta elettronica dedicata esclusivamente alla richiesta di prescrizioni ripetute. Questo strumento digitale consentirà ai cittadini di gestire le pratiche burocratiche e il rinnovo dei farmaci da remoto, limitando l’accesso in presenza ai soli casi in cui sia effettivamente necessaria una visita o un consulto diretto con il personale medico.

Il percorso di miglioramento dell’assistenza non si ferma però al solo trasferimento logistico. È infatti attualmente in fase di valutazione l’introduzione di un servizio di segreteria dedicato, che avrebbe il compito di organizzare gli accessi tramite un sistema di appuntamenti prefissati. Questa evoluzione puntano a elevare la qualità complessiva del servizio, garantendo ai cittadini di Daverio una presa in carico più ordinata e una risposta più rapida alle necessità di salute quotidiane.